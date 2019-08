Catalunya presenta el pitjor atur al juliol de l'última dècada

L'atur a Catalunya ha crescut en 1.558 persones durant el mes de juliol, una dada que el situa com el "pitjor" juliol de l'última dècada i que deixa un xifra de 358.830 aturats, un 0,4% més que al juny.













Les incerteses polítiques en el marc europeu i espanyol són els dos elements que han condicionat "de manera més rellevant" el mercat laboral català, va explicar Josep Ginesta per valorar les xifres de l'Enquesta de la Població Activa (EPA).





La taxa de reducció interanual registrada -un 2,8% - ha estat "molt inferior" a la d'altres contextos, sobretot a Barcelona, que ha registrat el "pitjor" atur del territori català, amb un augment de 2.328 aturats, un 0,9% més que al juny.





CREIX L'ATUR ALS SECTORS PREVISIBLES PERÒ EL SECTOR DE SERVEIS NO COMPENSA





L'atur ha crescut de manera previsible en l'àmbit de l'educació privada, però aquest creixement no s'ha vist compensat pels habituals increments en el sector de serveis, fruit del context econòmic.





Per sectors, l'atur ha crescut en els àmbits de l'agricultura, construcció i serveis, especialment en aquest últim amb 2.200 persones més.





És el cas contrari de la indústria, que ha tingut una reducció de l'atur intermensual de 175 persones, ja que aquest sector no realitza vacances al mes d'agost, ha explicat Ginesta.

La reducció interanual ha registrat reduccions "rellevants" en la indústria i la construcció -per sobre del 5% -, i de l'agricultura en un 11%, una xifra que s'allunya de l'1,9% detectat en el sector de serveis i que mostra un alentiment de la reducció, sobretot en aquest sector.





ELS SINDICATS ALERTEN L'AUGMENT DE L'ATUR





UGT de Catalunya i CCOO de Catalunya han alertat de l'augment de l'atur al juliol per primera vegada en 10 anys, trencant la tendència positiva de reducció durant aquest mes dels últims anys, encara que fos amb un "abús de la contractació temporal".





Així han valorat els sindicats en sengles comunicats aquest divendres les dades de l'atur registrat al juliol publicades pel Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social, que ha registrat un repunt de 1.558 persones al juliol, el que representa un augment 0,44% i situa el total de desocupats en 358.830 a Catalunya.





Els dos sindicats han reafirmat la seva exigència al govern de la "necessitat" de derogar la reforma laboral i de reforçar el Servei Públic d'Ocupació de Catalunya (SOC) per millorar l'oferta de treball i allunyar-se de la temporalitat que caracteritza els mesos d'estiu.





CCOO de Catalunya ha apuntat que es necessiten més recursos per fer polítiques actives d'ocupació dirigides a persones aturades de llarga durada, dones i joves, i ha considerat "clau" el trasllat a convenis col·lectius de l'Acord Interporfessional de Catalunya (AIC) i l'Acord per l'ocupació i la negociació col·lectiva (AENC).





Per la seva banda, UGT de Catalunya ha demanat impulsar l'ús de la contractació indefinida i de la jornada completa per fer "efectiva" la implementació del registre obligatori de la jornada i el control horari en les empreses.





PIMEC DEMANA PRESSUPOSTOS QUE POTENCIÏN L'ECONOMIA I GENERIN OCUPACIÓ





Pimec ha valorat les dades de l'atur de juliol de 2019 i ha considerat convenient que s'aclareixi l'escenari polític per elaborar uns pressupostos que potenciïn l'economia productiva i generin ocupació.





L'entitat mostra preocupació per la dinàmica de l'atur i l'augment sofert a Catalunya, pel que considera que durant el mes de juliol, a Catalunya i a la resta d'Espanya. hi ha hagut "una acceleració negativa" i que les seves xifres continuen sent elevades en sectors com l'agricultura, la construcció i la indústria, i en menor mesura en serveis.





LA PERMANÈNCIA EN LES LLISTES DE L'ATUR SEGUEIX BAIXANT





No tot són males notícies, i és que la permanència en les llistes de l'atur es continua reduint, amb una permanència mitjana de 9,2 mesos, una xifra "positiva" que s'allunya de l'atur de llarg durada, considerat a partir dels 12 mesos.





Amb una taxa de sortida per col·locació també "positiva", Ginesta va assenyalar que els fluxos d'entrada i sortida són bons, tot i que assegura que aquest fet no es tradueix en una bona qualitat del mercat laboral, ja que uns bons fluxos impliquen més rotació.





A la CONTRACTACIÓ TEMPORAL CONTINUA SENT EL PLAT FORT





De fet, durant el mes de juliol s'han signat un total de 353.126 contractes i d'aquests només el 11,1% han estat indefinits, el que revela una "alta" contractació temporal.





Respecte a 2018, ha caigut la contractació indefinida tant en dades mensuals com interanuals i hi ha una "estancament de la contractació estable", una situació que implica la possibilitat d'acabar l'any amb unes taxes de temporalitat més altes, ha alertat el secretari.





L'afiliació mitjana ha registrat un increment de 12.000 persones al mes de juliol respecte al juny, un creixement "important" en comparació amb la resta de l'Estat, i encara que la xifra se situa en 79.300 persones més respecte al juliol del 2018, Ginesta va alertar que es tracta d'un indicador relativament qualitatiu.













GAIREBÉ 2.000 DONES MÉS A L'ATUR





Mentre que en els homes l'atur s'ha reduït en 380 individus respecte juny, aquest ha crescut en àmbit femení, amb 1.938 noves parades.





Encara que aquesta dada es vincula al grau de feminització elevat dels sectors on més ha crescut l'atur, Ginesta ha dit que "no deixa de ser una dada rellevant".