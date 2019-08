Controlat l'incendi a la muntanya de Montjuïc, que ha cremat 2,5 hectàrees

Durant el matí i el migdia de dissabte s'ha produït un incendi a la muntanya de Montjuïc que els bombers han aconseguit controlar cap a les 15.00 hores i que ha cremat 2,5 hectàrees de matolls, sense deixar danys materials ni ferits.













Els Bombers de Barcelona han donat per controlat l'incendi i es preveu que es doni per extingit al llarg de la tarda. Concretament, s'han desplegat 10 dotacions dels Bombers i un helicòpter de Bombers de la Generalitat per apagar el foc.





L'incendi ha generat una columna de fum i el telèfon d'emergències 112 ha rebut almenys 75 trucades avisant del foc de vegetació, ha informat Protecció Civil de la Generalitat en un tuit.