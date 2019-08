Lambán pren possessió com a president d'Aragó i defensa un acord amb "ideologies diverses"

El president del Govern d'Aragó, Javier Lambán, afirma que Aragó "té reptes importants i grans oportunitats" i la situació "no pot dependre d'un sol partit", de manera que apel·la a "governances transversals, moderades, plenament instal·lades a la centralitat ".









Lambán ho ha expressat en el discurs després de la reelecció com a president de la Comunitat. En l'acte han participat, la vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Carmen Calvo, i José Luis Ábalos, així com el president del Parlament autonòmic, Javier Sada, l'alcalde de Saragossa, Jorge Azcón, el Justícia d'Aragó, Àngel Dolado .





QUATRE PARTITS D'IDEOLOGIES DIVERSES





Lambán, que ha apel·lat "a fugir de qualsevol temptació frontista", ha apuntat que "la setmana que es va a constituir un govern de coalició entre quatre partits polítics d'ideologia diverses, però agrupats al voltant d'un ideal més suggerent, una manera de pensar i construir Aragó com un projecte comú ".





A més d'expressar el seu agraïment als grups que han fet possible la seva investidura, PSOE, Podem-Equo, Chunta Aragonesista (CHA), Partit Aragonès (PAR) i Izquierda Unida, així com als ciutadans que van triar als diputats d'aquests grups, ha advocat per la "centralitat" en la política i per "l'anteposició de l'interès general als interessos de partit".





Lambán ha esgrimit que la política "no pot fer-se només amb el cap, també requereix de passió" i d'un "punt de bogeria raonada". Segons ha explicat, a partir d'aquí "s'obre un espai de col·laboració amplíssim i allà s'ha inscrit la feina d'aquestes quatre forces per formar el govern dels propers quatre anys".





IGUALTAT, INDÚSTRIA 4.0 I CONSTITUCIÓ





Un dels reptes de l'Executiu serà aconseguir una Comunitat "d'homes i dones lliures i iguals", on hi hagi més drets, un Aragó que trobi "solució al problema demogràfic," que és tant com reinventar i fer un model habitacional que s'inscrigui en els paràmetres actuals de l'economia i sigui respectuós amb biodiversitat i el medi ambient ".





Igualment, ha plantejat el desenvolupament d'un Aragó "digital", per impulsar la indústria 4.0, amb el coneixement com a "principal factor de creixement" per subratllar que en aquesta Comunitat "sobra talent" i aquest pot ser territori "líder" en aquesta matèria .





Alhora, ha apostat per un Aragó "fermament alienat amb la Constitució de 1978 i amb aquest gran país que és Espanya" perquè aquesta terra és "part constituent i constitutiva" d'aquesta nació, cosa que "l'obliga a contribuir a la solució dels seus problemes i l'emplaça a construir l'Espanya del segle XXI des de l'exercici de l'autogovern ".





LA SUMA DE LES PARTS





Lambán ha afirmat que l'autogovern "permeten desplegar totes les possibilitats de cada comunitat autònoma amb l'èxit assegurat perquè la suma de les parts serà sempre infitinament superior al tot centralitzat".





Els grans projectes estratègics d'Aragó "ho són també per a Espanya", entre els quals ha citat la reobertura internacional de la línia ferroviària del Canfranc, el Corredor Cantàbric Mediterrani i el mut logístic, i per això ha demanat "un exercici de lleialtat compartida" , perquè els projectes de la Comunitat s'entengui també com "prioritaris per a Espanya".





Lambán ha reconegut sobre això que en l'actual Govern espanyol "ens hem trobat sempre amb respostes positives, que us agraeixo i demano que traslladeu al president del govern", ha dit als representants de l'Executiu central a l'acte.