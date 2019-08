Calvo s'agafa a un govern "progressista" i "sense el suport de l'independentisme"

La vicepresidenta del Govern i ministra de la Presidència, Relacions amb les Corts i Igualtat, Carmen Calvo, ha manifestat que cal "intentar ara per tots els mitjans un govern progressista, sense que necessitem el suport de l'independentisme, i que altres també moguin peça responsable pel seu país "perquè els ciutadans no hagin de tornar a les urnes.









En declaracions als mitjans de comunicació ha exposat que el PSOE, amb 123 escons, ha tingut "una gran victòria electoral que no ens permet només formar Govern, com és lògic hem estat els que al llarg de tres mesos hem estat apropant-nos a polítiques convergent amb un altre partit d'esquerres, plantejant des de l'inici acordar un programa, acordar objectiu, acordar la substància en la política i després després poder a afrontar la fórmula d'aquesta cooperació ".





Calvo ha continuat dient que durant tot el mes de juny el PSOE ha intentat que "Unides Podem comprengués que l'important és el programa, els objectius, les polítiques i després, evidentment, els altres elements". En aquest sentit, ha afegit que "tot aquest mes de juny ha estat molt complicat, moltes reunions fins que després després vam poder iniciar una fase de negociació que, per a nosaltres sempre va ser important al voltant del programa i finalment també al voltant de la fórmula de coalició que ells van rebutjar ".





La vicepresidenta ha volgut aprofitar la seva compareixença davant els mitjans de comunicació per felicitar Irene Montero i Pablo Iglesias pel naixement de la seva filla Aitana, als quals els ha traslladat les seves millors desitjos.





"LES URNES DECIDIR UN GOVERN PROGRESSISTA"





La vicepresidenta ha dit que "aquesta és la realitat, però també hi ha una altra realitat molt important i és el que sembla que han volgut a les urnes del nostre país, un govern progressista, un govern que mira segur, un govern feminista i, sobretot , un govern que no s'hagi de sustentar sobre l'independentisme ".





Segons Calvo, "això ja és responsabilitat de tots, ara no hi ha candidat, tots han d'assumir la seva part de responsabilitat per enviar un missatge a la ciutadania: construïm o destruïm, fem cas del que ens han dit les urnes, que és formar un govern progressista que comenci a treballar aviat o ens desentenem o altres es desentenen d'aquest mandat ".





La vicepresidenta ha ressaltat que "tots els partits estan ara concernits, per a les dretes Espanya no pot ser una paraula buida, Espanya ha de ser també la seva responsabilitat i la seva responsabilitat també significa que no poden obstaculitzar la majoria que ha sortit de les urnes, que és una majoria clara, no suficient ".





A més, ha postil·lat que "si no hi ha alternativa a un Govern socialista, a la investidura del president en funcions Sánchez, el missatge que li manaran les dretes i la resta dels partits a la ciutadania és que per a ells la política no és respondre als problemes la política és una altra cosa.





ENCARA HI HA TEMPS





Tenim temps per davant, ha considerat Calvo, "tothom ha d'ocupar ara el seu lloc i saber si construeix, si respon o si condueix a aquest país a on nosaltres no volem".

Ha referit que Sánchez "ha decidit que és molt útil per a nosaltres i per a Espanya sent el Govern que som ara en funcions, tornar a veure en quantes coses propostes, circumstàncies, problemes la ciutadania vol seguir aportant i traçant el que tothom espera, que és que hi hagi govern aviat ".





"Estem asseient-nos amb tots els sectors que poden seguir aportant a un govern progressista que no se sustenti sobre els que no volen sostenir l'ordre constitucional i la unitat territorial d'Espanya que tant el preocupa Ciutadans al Partit Popular, però que tampoc fan que no fan res , evidentment, de forma positiva i propositiva ".





Carmen Calvo ha detallat que treballaran constantment per millorar el nostre programa i parlaran amb totes les forces, com ja ha dit el president perquè cada força política "assumeixi la seva responsabilitat, si ajuda i construeix i flueix perquè Espanya tingui Govern aviat o si ho va a conduir cap a on nosaltres no volem i és que les urnes hagin de tornar a col·locar-se ".





"L'única innovació ha estat posar data d'investidura, intentar un govern amb Unides Podem, que no ha sortit endavant i intentar ara per tots els mitjans amb un programa progressista sense que necessitem el suport de l'independentisme, que altres també moguin peça responsable per la seva país ", ha argumentat.





La també ministra en funcions ha ressaltat que "estem dient també a les dretes, encara que que no compartim evidentment programa polític ni de govern amb elles, que l'únic que poden fer per Espanya i per la Constitució Espanyola és aplanar el camí a qui sí que ha guanyat les eleccions ".





Calvo ha assegurat que "cal començar pel punt d'arrencada, i s que el Partit Socialista va guanyar les eleccions bastant bé, sense tenir majoria absoluta, perquè això és que no va a existir ia. Si partim d'aquest reconeixement podem construir la resta de les peces perquè els ciutadans de no hagin d'anar a la urnes ".