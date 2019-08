Treballadors de Telefónica i La Caixa col·laboren a Colòmbia i Perú amb nens vulnerables

Un total de 24 empleats i exempleats de Telefónica i La Caixa dedicaran part de les seves vacances d'estiu a col·laborar amb el programa d'educació digital ProFuturo, impulsat per ambdues companyies, a Colòmbia i Perú, amb l'objectiu de contribuir a reduir la bretxa educativa en el món proporcionant educació digital de qualitat a nens en situació de vulnerabilitat.













Així, des del 22 de juliol, 12 voluntaris estan treballant en la Institució Educativa Laura Vicuña, situada en un barri desfavorit de la ciutat colombiana de Santa Marta, per "potenciar les possibilitats educatives de les tecnologies", segons han informat Telefónica i La Caixa .





En aquest sentit, donen suport als docents en la gestió de l'aula i en la implementació de la metodologia d'aprenentatge digital de ProFuturo i participen en activitats lúdiques i formatives amb els alumnes i els seus familiars, unes sessions que han beneficiat 660 estudiants ia 60 pares en l'ús responsable de les TIC.





La voluntària de Telefónica Alicia Arellano, procedent de Mèxic, ha explicat que aquest programa permet als nens conèixer que la combinació de la tecnologia amb l'ensenyament és "una excel·lent fórmula per aprendre", així com desenvolupar competències digitals.





Per la seva banda, la voluntària espanyola de La Caixa, Dolors Llatje, ha subratllat que la metodologia implementada ensenya als docents a utilitzar mitjans que d'altra manera no tindrien al seu abast i millorar l'educació les eines "per progressar amb els seus alumnes".





Els voluntaris, provinents d'Argentina, Brasil, Colòmbia, Espanya, Mèxic i Uruguai, també han liderat sessions amb 244 estudiants de 14 i 15 anys del centre per reflexionar, a través de diverses dinàmiques, sobre l'apoderament de la dona i el seu paper en el desenvolupament social, educatiu i cultural del seu entorn.





Així, Arellano, ha afegit que amb aquesta experiència busca "sembrar la llavor de la solidaritat" en els menors, així com "despertar el seu desig de conèixer altres cultures" i desenvolupar la seva pròpia tolerància i empatia amb "persones que pensen diferent".





Colòmbia va ser un dels primers països en els quals ProFuturo va començar les seves activitats el 2016 i, des d'aleshores, més d'un milió de nens i nenes i 43.686 docents s'han vist beneficiats al país. En 2019, ProFuturo portarà la seva proposta educativa a 918 escoles colombianes, formant a 22.370 docents i beneficiant a 498.506 nens.