Carlos Méndez, regidor trànsfuga de Cs, cobrarà 24.400 euros anuals per treballar dos dies a la setmana

Carlos Méndez, regidor adscrit de Viladecavalls (Barcelona), protagonitza un cas més en la política de transfuguisme i, a partir d'ara, començarà a cobrar pràcticament 25.000 euros anuals.









Foto: www.viladevacalls.cat





Tal com destaca 'Vozpópuli', Méndez rebia 520 euros per ple, en un consistori on es celebraven una mitjana de deu plens anuals i, ara, en dedicar el 50% del seu temps a dues regidories -Manteniment Urbà i Comerç-, arribarà a la xifra de 24.440 euros a l'any.





DOS DIES DE TREBALL A LA SETMANA





Carlos Méndez té els dimarts i els dijous ocupats per treball. Ni un dia més. Amb aquestes dues jornades a la setmana, el trànsfuga de ciutadans tindrà un sou molt superior a l'anterior, que seria de tinent d'alcalde.





La quantitat cobrada és la meitat del salari de l'alcaldessa de Viladecavalls, Cesca Berenguer i Priego, qui percep 47.759,3 euros. Marc González, primer tinent d'alcalde, cobra 22.924,46 euros, per una dedicació parcial del 60%, mentre que Dolors Salmeron és la regidora millor pagada, amb una dedicació del 75%, amb 28.655,58 euros. Méndez podria cobrar més encara si dediqués tot el seu temps a treballar al consistori, tal com afirma el rotatiu esmentat.





MÉNDEZ ES VA INCORPORAR A L'EQUIP DE GOVERN FORMAT PER JXCAT I PSC





Méndez, abans dels comicis, va criticar amb escreix la tasca de l'independentisme i del PSC a Viladecavalls, els seus nous companys locals d'ara en endavant.





Malgrat tot, el regidor trànsfuga de Ciutadans va explicar, després de pactar amb les dues formacions guanyadores, que "l'objectiu és clar, tot i que els grups polítics siguin diferents, i és el que Viladecavalls millori cada dia".





Méndez, que va renunciar al grup de Ciutadans i formarà part de l'equip de Govern com a regidor no adscrit, assumirà la regidoria de Manteniment urbà i via pública, i la regidoria de Comerç i Mercats.