Almenys 20 morts i 26 ferits en un tiroteig a El Paso (Texas)

Estats Units torna a ser notícia després d'un tiroteig. I és que 20 persones han mort i almenys 26 han resultat ferides, nou d'elles en estat molt crític, després dels trets efectuats aquest passat dissabte per un home de 21 anys en uns grans magatzems de la cadena Walmart a la localitat del Pas (Texas).









De moment es té constància d'un detingut, de 21 anys, segons ha confirmat el governador adjunt de l'estat, Dan Patrick, a la cadena Fox News. El sospitós ha estat identificat com Patrick Crusius, natural de Dallas, per les mateixes fonts.





La majoria de les víctimes es trobaven en aquest centre comercial comprant article per a la tornada a l'escola, segons han informat diversos mitjans locals. Dels ferits, nou es troben en estat crític i dos més han estat estabilitzats, segons ha informat un portaveu del centre mèdic Del Sol a la cadena CBS.







L'incident ha començat al voltant de les 10 del matí de dissabte, hora local (les 17.00 a Espanya), quan la policia va rebre un avís per intervenir a la zona als afores del centre comercial Cel Vista.





En una roda de premsa, el governador de Texas, Greg Abbott, ha dit que "es tracta d'un dels dies més mortífers en la història d'aquest estat". El fiscal general de Texas, Ken Paxton considera que el manifest publicat pel sospitós a les xarxes socials "podria ajudar a fer llum sobre el que ha passat".









Aquest tiroteig s'ha produït tot just sis dies després que almenys tres persones, entre elles dos nens, morissin i altres 15 resultessin ferides per un tiroteig en un festival anual de menjar de la localitat de Gilroy, a l'estat de Califòrnia, segons un balanç de víctimes confirmat per les autoritats.