Bussejant en els anys 70

En aquests dies estiuencs he pogut, per fi, entretenir-me amb un llibre que tenia pendent, ple de fotos a tot color (fotos familiars per a una generació): '¿Qué fue de los 70? '(Arzalia), del periodista Xavier Gassió. La rebel·lia del maig del 68 va arribar a Espanya d'una manera peculiar i tardana. Feia dos anys que s'havien instal·lat les primeres cabines telefòniques, i un de l'autorització de les sales de cinema d'art i assaig. Per a aquestes dates es va començar a publicar 'Celtiberia Show', de Luis Carandell, una secció d'articles que apareixien a la revista 'Triunfo' (fundada el 1946, va canviar d'orientació en 1962: va deixar els espectacles i es va fer antifranquista 'dins d'un ordre '). L'assignatura de la FEN va desaparèixer el 1970, amb l'arribada de l'EGB i el BUP. El 1956 va començar la tele a Espanya; les primeres imatges van ser les del ministre Gabriel Arias-Salgado, dient: "Avui, dia 28 d'octubre, diumenge, dia de Crist Rei, a qui ha estat donat tot poder en els Cels i la Terra, s'inauguren els nous equips i estudis de Televisió Espanyola ". El 1974 hi havia 20.000 aparells de TV en color, el 1976 ja eren 800.000. Alguns noms de la realitat i la ficció del món televisiu: Valerio Lazarov, Chicho Ibáñez Serrador, Kojak, Colombo, Kung Fu, Els àngels de Charlie, Els homes de Harrelson, Hi havia una vegada... i la revista 'TP'. El NO-DO va deixar de ser obligatori a les sales de cinema, i Gassió ho rememora: era molt "útil per no perdre el principi de la pel·lícula quan s'arribava una mica tard".





L'arribada massiva de turistes, el 600, els transistors, les màquines de fotografiar, els electrodomèstics, les màquines d'escriure elèctriques, els primers videojocs, la cançó de l'estiu (amb l'inevitable Georgie Dann). Les novel·les de Corín Tellado i Marcial Lafuente Estefanía, els pseudònims americanitzats (censurats al començament de l'Era de Franco). Els anuncis de cigars, mobles o licors donen un aire de nostàlgia, però són ocasió de superar retrospectivament l'automenyspreu en què quedem instal·lats els espanyols: habitants d'un país que va estar sota pal·li, dominat per un dictador salvapàtries que l'hi va fer de la seva propietat. La potència dels humoristes amb el 'Hermano Lobo' o 'El víbora'. El record, especialment, de Forges o de Perich: "habilitat per ficar el dit a la nafra dels defectes de la societat, la política i la condició humana" (és clau: anava llavors tot junt, ara no).