El FC Barcelona va quedar-se la 54ª edició del Trofeu Joan Gamper aquest dissabte després de remuntar (2-1) l'Arsenal gràcies a un gol de Luis Suárez al minut 90, una presentació blaugrana al Camp Nou en la qual va destacar la comunió entre Antoine Griezmann i la seva nova graderia.





Foto: Twitter del FC Barcelona





El conjunt culé va guanyar el seu tradicional torneig d'abans de l'inici oficial de la temporada per setè any seguit, contra el major rival d'aquests últims anys i sense Leo Messi. El quadre anglès, disposat a començar la Premier la setmana que ve, va exigir i molt, però va demostrar els problemes en defensa que poden condemnar el seu any.





Els d'Ernesto Valverde van jugar bé amb la pressió alta, però al centre del camp els va costar manar. Ni un equip ni l'altre va treure tota la seva artilleria, però l'Arsenal va començar per davant amb una urpada d'Aubameyang per batre Neto passada la mitja hora.