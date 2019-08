Drive in Barcelona llança l'únic autocine de Catalunya amb una capacitat per a 200 cotxes a Barcelona i amb un terreny d'uns 25.000 metres quadrats, després que el 1983 --fa 36 anys-- tanqués l'últim d'aquests establiments que estava ubicat al Prat de Llobregat (Barcelona), han explicat fonts de l'empresa aquest dilluns.









Segons ha informat el diari Ara, la iniciativa ha estat impulsada pels tres socis de Drive in Barcelona, Martí Morató, Jonathan Álvarez i Jorge Gutiérrez, i estan a l'espera d'un quart inversor abans de tancar una ubicació definitiva.





La voluntat dels inversors és poder obrir entre hivern de 2019 i primavera de 2020 a la àrea metropolitana de Barcelona, en una ubicació encara per concretar amb les diputacions de Barcelona, Badalona i L'Hospitalet de Llobregat.





Les favorites són al Fòrum de Barcelona o la zona de Bellvitge a l'Hospitalet: "L'espai requereix d'una infraestructura gran, de fàcil accés i d'un bon equip per realitzar l'operació", ha assegurat Morató.





L'autocine es podrà gaudir tots els dies de la setmana per un preu de 10 euros, amb una sessió al dia a l'estiu i està per concretar si faran una sessió 'golfa' a la nit.





A l'hivern preveuen dues sessions aprofitant la menor quantitat de llum solar i, "amb la finalitat de provocar el menor soroll possible", els espectadors podran escoltar el film per mitjà d'una freqüència de la ràdio del cotxe, podent escollir la versió original o doblada.





Les projeccions seran tant estrenes de cartellera com clàssics i hi haurà 'food trucks' amb menjar de diferents estils i origen: "Volem aconseguir una experiència que barregi l'audiovisual amb la gastronomia i la beguda, per tant, si es tracta d'una pel·lícula de l'Oest aquell dia s'acompanyarà de nachos, tacos i fins i tot còctels".





Amb aquest autocine, s'amplia l'oferta d'aquest servei a Espanya, on ja es poden trobar fins a 7 recintes, un a Gijón (Astúries), dos a Alacant i un a València, Torrelavega (Cantàbria), Biscaia (El País Basc) i Madrid, que va ser l'últim a estrenar-se en febrer de 2017.