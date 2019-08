L'Ajuntament de Barcelona ha detectat il·legalitats en el 40% de les botigues de 'souvenirs' inspeccionades durant una campanya informativa i sancionadora, ha informat la tinent d'alcalde d'Urbanisme de Barcelona, Janet Sanz (BComú), en roda de premsa.









La tinent d'alcalde ha explicat aquest dimarts que el consistori ha realitzat inspeccions en 183 locals: 126 a l'Eixample, 55 a Gràcia i 2 a Horta-Guinardó; detectant incompliments de la nova normativa en 74 locals, el que representa el 40% del total.





La majoria d'aquests incompliments són per tenir souvenirs visibles des de la via pública, per no tenir el producte agrupat i diferenciat de la resta, o per ocupar més del 20% de l'espai comercial destinat per a la venda d'aquests objectes.





Segons Sanz, les sancions no s'han posat en la primera inspecció, sinó que s'ha realitzat "una primera visita informativa per donar a conèixer la normativa vigent" i, en el cas de no haver fet les adaptacions corresponents, després d'una segona inspecció, s'ha obert un expedient sancionador i de restitució de la legalitat.





Durant la campanya, han estat sancionats 32 establiments comercials de venda de souvenirs en els voltants de la Sagrada Família, amb multes de 500 euros per a cadascun d'ells per no tenir els productes agrupats o per tenir-los visibles cap a la via pública.





La regidora de Comerç, Montserrat Ballarín (PSC), ha assegurat que l'objectiu no és sancionar, sinó assegurar el compliment de la normativa per "ajudar els comerciants que estan realitzant les coses bé i que es troben amb competències deslleials".





També ha destacat que moltes de les inspeccions "no tenien cap resultat", ja que alguns comerciants retiraven els souvenirs quan venien els inspectors i els tornaven a posar després, superant el 20% d'espai disponible o presentant els productes sense cap agrupació.





Ballarín ha recalcat "el compromís d'aquest ajuntament amb el comerç de proximitat", ja que la no limitació d'aquest tipus d'establiments deixa sense proveïment bàsic a veïns i veïnes, segons ella.





MULTES DE FINS A 6.000 EUROS





Les sancions poden arribar fins als 500 euros per tenir productes a l'aparador, no estar agrupats o ser visibles des de la via pública; fins als 3.000 per exposar i vendre productes sense llicència en un local legalitzable, i fins a 6.000 per vendre souvenirs sense llicència en un establiment no legalitzable.





El pla també amplia la prohibició de crear nous establiments de souvenirs en els voltants de la Sagrada Família, del Camp Nou, del Parc Güell i la Casa Vicens; i al barri de Sant Antoni, sumant-se a les noves zones de prohibició de Ciutat Vella.





En ser preguntada per les negociacions amb els manters, Janet Sanz ha assegurat que per a l'ajuntament el 'top manta' "no és un problema de seguretat, és d'espai públic" i ha declarat que les negociacions, amb data per concretar, s'han d'abordar des de l'àmbit social i laboral.