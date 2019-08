Els incendis produïts en el bosc de Taiga, situat a la regió de Krasnoyarsk, a Sibèria, ja han arrasat 4,3 milions d'hectàrees, el que està contribuint significativament al canvi climàtic i ha emès més de 166 milions de tones de CO2, segons ha informat Greenpeace, que alerta que des de principis d'any, s'han cremat un total de 13,1 milions d'hectàrees.









L'organització ha indicat que els incendis als boscos siberians són especialment perillosos per al clima, ja que produeixen carboni negre (derivat del sutge) que es diposita en el gel de l'Àrtic i accelera la seva fusió.





"Rússia hauria d'augmentar els esforços en la protecció dels boscos i proporcionar fons suficients per a la lluita contra incendis i la seva prevenció. El problema dels incendis forestals s'ha d'abordar a nivell internacional en els acords climàtics mundials per mantenir l'escalfament global per sota d'1 , 5 graus ", ha assenyalat l'expert en incendis forestals i voluntari de Greenpeace Rússia, Anton Beneslavskiy.





Mentrestant, la responsable de la campanya d'incendis de Greenpeace, Mònica Parrilla, ha explicat que "aquests incendis haurien d'haver-extingit al principi. Ara s'han convertit en una catàstrofe climàtica que no es pot aturar per mitjans humans".





Greenpeace afegeix que més del 90% dels incendis forestals a Rússia estan cremant en les "zones de control", àrees remotes on les autoritats no estan obligades a combatre les flames. Així mateix, l'ONG a Rússia exigeix una revisió d'aquestes zones per evitar que es repeteixi el mateix desastre el proper any.