Milers de ciutadans demanen un port segur per a l'Open Arms

Més de 47.000 persones han signat una petició al portal 'Change.org' reclamant a l'executiu espanyol que ofereixi un port segur a les 121 persones migrants que van ser rescatades pel vaixell humanitari Open Arms quan estaven a la deriva en aigües de la Mediterrània central.













La iniciativa supera en deu hores les 47.000 signatures. "Espanya pot oferir un port segur o intervenir a la UE per aconseguir-ne un a Malta o Itàlia", assenyala la petició llançada en aquesta plataforma.





L'embarcació de l'ONG Proactiva Open Arms va rescatar dijous 55 persones i, un dia després, 69 persones, i posteriorment 3 dones (dues d'elles embarassades) van ser evacuades d'urgència.





Actualment el vaixell es troba en aigües internacionals davant de l'illa italiana de Lampedusa, però Itàlia li nega l'autorització desembarcament per a les 121 migrants que segueixen a bord. En aquest context, el vaixell ha demanat "urgentment" un port segur al que dirigir-se amb aquestes 121 persones.





"L'Open Arms salvant vides, i les autoritats condemnant. Aquestes persones necessiten un port segur en el qual desembarcar. No hi ha temps per perdre", s'afirma en el text de la iniciativa.





Davant la negativa d'Itàlia de permetre el desembarcament, en la petició es pregunten si "va a ser Espanya còmplice?". "Senyor Borrell, Senyor Sánchez: van a ser còmplices de la tragèdia? Van a deixar que la Mediterrània sigui un cementiri vergonyós en què se segueixin ofegant milers d'esperances?", es qüestiona.