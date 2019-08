Tercer mes de caiguda en la creació d'empreses, que baixa un 8,5% durant el juny

La quantitat de noves societats mercantils ha baixat un 8,5% durant el passat mes de juny en comparació amb el mateix període de l'any anterior, sumant 7.433 empreses i les dissolucions empresarials van caure un 8,4%, fins a 1.255, tal com mostren les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE).









D'aquesta manera, es tracta del tercer mes consecutiu en què la creació d'empreses té balanç negatiu -a l'abril va baixar 1,5% i al maig 2,8% -.









EL 20,9% DE LES SOCIETATS MERCANTILS CREADES ES DEDICA A COMERÇ





El 20,9% de les societats mercantils que es van crear al juny es dedica al comerç i el 15,8% a immobiliàries, financeres i assegurances. Pel que fa a les societats dissoltes per activitat econòmica principal, el 21,4% va correspondre a comerç i el 16,4% a construcció.









Per a la constitució de les 7.433 empreses creades el juny es van subscriure més de 286 milions d'euros, fet que suposa un descens del 28,1% respecte al mateix mes de 2018, mentre que el capital mitjà subscrit, que s'ha situat en 38.548 euros, va caure un 21,5% en taxa interanual.





LES EMPRESES DISSOLTES VOLUNTÀRIAMENT SUPOSEN EL 77,7%





De les 1.255 empreses que es van dissoldre al juny d'aquest any, el 77,7% ho van fer voluntàriament, el 7,5% per fusió amb altres societats i el 14,8% restant per altres causes.

Per la seva banda, el nombre de societats mercantils que van ampliar capital en el sisè mes de l'any va disminuir un 11,6% interanual, fins a les 2.154 empreses.









El capital subscrit en aquestes ampliacions va superar els 1.709 milions d'euros, xifra un 44% superior a la de juny de 2018, mentre que el capital mitjà va ser de 793.521 euros, un 63,1% més.

En taxa mensual (juny sobre maig), la creació de societats mercantils va baixar un 13,4%, mentre que la dissolució de societats va baixar un 23%.





MADRID I CATALUNYA LIDEREN LA CREACIÓ D'EMPRESES





Les comunitats amb major nombre de societats mercantils creades el juny són Comunitat de Madrid (1.801), Catalunya (1.383) i Andalusia (1.222). Les que menys societats han creat són La Rioja (39), Cantàbria (63) i Comunitat Foral de Navarra (65).









Atenent a les societats mercantils dissoltes, les que presenten major nombre són Comunitat de Madrid (396), Andalusia (213) i Catalunya (111). Les que registren menys societats dissoltes són Navarra (cinc), la Rioja (sis) i Cantàbria (13).