Barcelona permet els 'topless' a les piscines municipals

L'Ajuntament de Barcelona recorda que el 'topless' s'ha de permetre en tots els seus espais, perquè si no es fa representaria una pràctica "discriminatòria", en fixar normes de vestimenta en funció del gènere.









El consistori ha enviat als centres municipals amb piscina un informe de l'Oficina per la No Discriminació (OND) per avisar d'això i, a més, Janet Sanz ha explicat que aquesta pràctica "no ha estat prohibit a les piscines municipals".





L'objectiu és que "totes les dones que vulguin fer 'topless' ho puguin fer" amb normalitat en els centres de titularitat municipal, ja siguin públics o privats, ha destacat Sanz, que ha remarcat que el Govern municipal vol que totes les dones es sentin lliures en aquests centres.





Mugrons LLIURES VA PRESENTAR UNA QUEIXA A LA OND





L'entitat Mugrons Lliures va presentar un queixa a l'OND, que va sostenir que les normatives que regulen la indumentària en funció del gènere són discriminatòries, per la qual cosa recomana als centres municipals amb piscina que retirin qualsevol norma que prohibeixi el 'topless' en els seus espais .





Mugrons Lliures es va dirigir a l'OND -després que una usuària es queixés que l'havien instat a no fer 'topless'- per la falta d'unitat de criteri en els centres esportius, ja que el' topless 'sol estar permès a la zona de la piscina però alguns centres havien posat restriccions per banyar-se o en zones concretes de la instal·lació, per normatives internes.





Fonts municipals han destacat que actualment no existeix cap regulació específica sobre la indumentària dels usuaris de piscines públiques, de manera que l'OND ha realitzat un informe que defensa que s'ha de garantir el principi d'igualtat i no discriminació, per la qual cosa s'ha de garantir que el 'topless' no està prohibit.





Així, s'ha recomanat aplicar aquest criteri a tots els centres esportius municipals amb piscina d'ús públic, als quals s'ha enviat aquest informe, a través de l'Institut Barcelona Esports, responsable dels Centres Esportius Municipals (CEM).





ES POT ARRIBAR A SANCIONAR





Les mateixes fonts han explicat que es tracta d'una recomanació i que cap centre ha posat objeccions a aquesta però que, si algun ho incomplís, es podrien aplicar sancions per ser una pràctica discriminatòria.





Sanz ha destacat que e l objectiu no és sancionar i ha dit que s'ha pogut prohibir la pràctica per desconeixement de la norma, de manera que han enviat aquesta recomanació per recordar que el 'topless' ha d'estar permès.





Aquesta recomanació, basada en un informe jurídic, no fa distincions sobre piscines cobertes oa l'aire lliure, segons les mateixes fonts, de manera que el 'topless' està permès tant en unes instal·lacions com en les altres.