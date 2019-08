Els que van treballar d'emergència l'11-S tenen el triple de probabilitat de tenir càncer de tiroide

La incidència de càncer de tiroide entre els equips de primers auxilis que van actuar voluntàriament o com a bombers, personal de rescat i treballadors de neteja en els atemptats de l'11 de setembre de 2001 a les Torres Bessones de Nova York és tres vegades més gran que la de la població general.













Així ho han confirmat investigadors de la Universitat Federal de São Paulo (Brasil) i de la Facultat de Medicina de la Universitat Johns Hopkins (Estats Units).





Les raons de l'augment en la incidència de càncer de tiroide no estan clares. Durant anys, es va creure que la major incidència en aquesta cohort podria reflectir un sobrediagnòstic i un gran nombre de resultats falsos positius en el programa de detecció posterior a l'11 de setembre.





No obstant això, aquest treball, publicat a la revista 'International Journal of Environmental Research and Public Health', ha utilitzat un nou mètode que distingeix entre tumors malignes i benignes i descarta els falsos positius.





En conreto, aquest treball ha examinat els resultats d'un panell de quatre marcadors biològics utilitzat per analitzar els tumors de la tiroide en 37 persones que van participar en el rescat de l'11-S, i els ha comparat amb persones no exposades que coincideixen en edat, sexe i histologia.





"Estàvem preocupats per l'alt nivell d'incidència de càncer de tiroide, tement que pogués ser degut a un diagnòstic excessiu o resultats falsos positius, però vam demostrar que no és el cas. L'avaluació i el control anuals poden detectar realment el càncer de tiroide en una etapa primerenca, el que augmenta la probabilitat d'un pronòstic favorable ", expliquen en el seu treball els científics.





L'estudi dels treballadors de l'11-S continuarà en dos fronts. La pols i la runa del col·lapse de les torres seran investigats a la recerca de components que puguin haver influït en l'augment de la incidència de càncer de tiroide, i l'equip també analitzarà l'agressivitat d'aquests tumors.





"L'anàlisi de l'agressivitat tumoral s'està duent a terme aquí al nostre laboratori. Volíem determinar quins tipus d'alteracions genètiques presenten els tumors i identificar els tipus més agressius. Estem analitzant les mutacions associades amb un mal pronòstic a nivell molecular", destaquen.





L'equip també està estudiant el paper d'aquests marcadors moleculars en el desenvolupament de la malaltia. "Sabem que juguen un paper. El nostre enfocament ara és descobrir per què augmenten o disminueixen el càncer de tiroide. Aquest coneixement farà una contribució important al tractament, sobretot en els casos en què el tractament convencional (cirurgia i radioteràpia) no condueix a una cura ", conclouen.