Gairebé el 60% dels espanyols fa servir la mateixa contrasenya a Internet

El 59% dels usuaris d'Internet a Espanya utilitzen repetidament la mateixa contrasenya per a algunes, o fins i tot per tots els seus comptes en línia, mentre que tan sols un terç (35%) fa ús d'una clau diferent per a cada compte.













Aquests resultats provenen d'una enquesta realitzada per Bilendi a 1.051 usuaris espanyols per al proveïdor d'allotjament web europeu 1 & 1 Ionos, que ha analitzat els hàbits de contrasenyes i seguretat dels internautes espanyols.





A principis d'any es van filtrar més de dos mil milions d'adreces de correu electrònic i contrasenyes com a part de les bretxes Collection # 1-5. Després de conèixer-aquesta fuga de dades, gairebé la meitat (43 per cent) dels internautes espanyols van romandre inactius; el 42 per cent va canviar posteriorment les contrasenyes d'alguns (27 per cent) o de tots (15 per cent) els serveis online.





Segons l'enquesta, un de cada cinc enquestats reconeix no haver canviat la contrasenya del compte de correu electrònic principal durant més d'un any, el que el fa especialment vulnerable, segons adverteix l'empresa.





Molts serveis en línia ofereixen recordatoris en cas que l'usuari oblidi una contrasenya a través de la resposta a preguntes de seguretat. El 46 per cent dels usuaris espanyols responen a les preguntes de seguretat de forma veraç.





Per la seva banda, un de cada cinc enquestats (el 23 per cent) respon deliberadament de forma incorrecta a les preguntes de seguretat i fins i tot el 11 per cent inventa les seves pròpies preguntes.





Segons l'enquesta, un de cada cinc enquestats afirma que utilitza informació personal com el seu equip de futbol favorit, el nom de la seva mascota o els aniversaris en crear contrasenyes. D'altra banda, el 16 per cent dels enquestats es basa en seqüències numèriques simples com '1357' i sèries de lletres com 'QWERTZ' o 'wasd'.





Quant als mètodes per crear les contrasenyes, el 28 per cent dels usuaris d'Internet a Espanya utilitzen la imaginació i fantasia. Un altre punt positiu és la complexitat de les contrasenyes: prop de la meitat dels espanyols (48 per cent) diuen que utilitzen caràcters especials en les seves contrasenyes.





Pel que fa a la longitud de la contrasenya, més de dos terços dels usuaris (69 per cent) estan per sobre del mínim recomanat de vuit caràcters, un terç (35 per cent) fins i tot utilitza contrasenyes amb més de deu caràcters.





El 24 per cent dels internautes espanyols assenyala que el nombre de contrasenyes diferents que ha de recordar és "excessiu" i el 26 per cent va dir que tenien almenys deu comptes diferents utilitzant adreces de correu electrònic i contrasenyes. El 7 per cent dels enquestats va utilitzar més de 30 serveis que requerien connexió.





En línia amb això, el 59 per cent dels espanyols fan servir la mateixa contrasenya per a alguns, o fins i tot per a tots els serveis d'Internet. Només un terç (35 per cent) empra una contrasenya diferent per a cada compte.





La majoria dels enquestats (45 per centenars) van afirmar que simplement "recorden" les seves pròpies contrasenyes, seguits pel 24 per cent que va preferir escriure-les en un full de paper.





Només uns pocs (5 per cent) van dir que utilitzen un administrador de contrasenyes, un servei d'inici de sessió únic com Facebook o Google (2 per cent) o que els mantenen en un document en el núvol (1 per cent).