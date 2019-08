Soros finança els grans clubs de futbol espanyols

El fons 23 Capital, que compta amb el multimilionari George Soros en el seu capital, ha desembarcat a Espanya per quedar-se i finançar alguns dels grans clubs de la Lliga de futbol.









La Primera Divisió suposa una inversió assegurada per als fons d'inversió, que veuen una gran rendibilitat en prestar diners per fer grans fitxatges futbolístics i per a la construcció de nous estadis.





Com a mostra, un botó. El FC Barcelona va contractar Antoine Griezmann per 120 milions d'euros, per la qual cosa el club blaugrana va rebre un préstec de 35 milions que tornarà amb la venda d'altres jugadors, com André Gomés, que es traspassa a l'Everton, o Denis Suárez, que marxa al Celta de Vigo.









23 Capital ha treballat també amb el Benfica i amb l'Atlètic de Madrid. Les seves expectatives a Espanya són bones i, per això, ha optat per obrir oficina pròpia a Barcelona.





L'objectiu és treballar amb grans clubs futbolístics, així com obrir-se a altres esports, entre els quals citen el tennis, la Fórmula 1, MotoGP i bàsquet.