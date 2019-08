Els Joglars porten de gira la seva sÃ tira amb el 'procÃ©s'

Els Joglars, una de les companyies teatrals vinculades des dels seus primers anys al Festival de San Javier, torna aquest dimecres a pujar a l'escenari sanjaviereño en aquesta 50 edició amb el seu últim muntatge, 'Senyor Rossinyol', una mordaç crítica del 'procés' amb el polifacètic artista català Santiago Rusiñol com a protagonista i contrapunt.









L'obra, escrita per Ramón Fontserè amb la col·laboració de Dolors Tuneu i Alberto Castrillo-Ferrer, recupera la figura de Rusiñol (1861-1931) com a referent d'una enyorada Catalunya cívica, cosmopolita, culta i oberta al món. "Rusiñol representa un món i un esperit que no ha estat reemplaçat. La sensualitat, la bellesa i la vida alegre que ell encarnava ha desaparegut.





"Volem enfrontar aquella Catalunya de Rusiñol amb la d'ara i reivindicar l'art com a pàtria universal enfront de les pàtries identitàries", ha assegurat Fontseré, que també dirigeix el muntatge.





La sàtira, l'humor i la ironia seran presents a la ferotge crítica que la veterana companyia catalana realitza sobre la situació que el procés independentista ha generat a Catalunya. Per a això, se serveixen de la figura d'un jardiner que a causa del seu reuma és recol·locat al Museu Rusiñol, on es transforma en el mateix artista com a guia de les visites teatralitzades.





Enamorat de la figura de Rusiñol, el jardiner s'enfrontarà a les autoritats quan aquestes decideixen transformar el Museu Rusiñol en Museu de la Identitat Catalana. Per a Ramón Fontseré "el seny i la racionalitat que representava Rusiñol han desaparegut" i considera que "el més preocupant és que les institucions i els polítics no s'adonen del fanatisme i el deliri a què han portat a la ciutadania".





L'humor intel·ligent i el mestratge satírica d'Els Joglars, que el 1995 es va atrevir amb el llavors president de la Generalitat, Jordi Pujol, a 'Ubú President', no deixarà canya dreta amb referències constants a l'actualitat en aquesta peça de 90 minuts que pren el nom 'Senyor Rossinyol', dels últims anys del pintor català, gran amant dels jardins, quan els seus veïns d'Aranjuez, on va morir, li canviaven el Rusiñol per Rossinyol.





Ramon Fontserè, que va substituir el 2012 a Albert Boadella al capdavant de la companyia catalana fundada el 1962, també forma part del repartiment al costat de Joan Pau Mazorra, Rubén Romero, Pilar Sáenz, Dolors Tuneu i Xevi Vilà. Anna Tusell ha dissenyat l'escenografia del muntatge que consisteix en un oval central inclinat sobre el qual es desenvolupen totes les escenes, il·luminat per Bernat Jansà.