El PP s'aferra al Pacte de Toledo per reformar el sistema públic de pensions

El PP ha reclamat "reprendre amb urgència" els treballs del Pacte de Toledo amb la finalitat de "guiar" una reforma en el sistema públic de pensions.









Per això, els populars han registrat un escrit davant la Mesa del Congrés en el qual reclamen la constitució de la Comissió de seguiment i avaluació dels acords del Pacte de Toledo a la cambra baixa.





"Portem més de cent dies amb un Govern en funcions i la Comissió s'hauria d'haver constituït al juliol per poder començar a treballar amb normalitat l'1 de setembre", ha assegurat el portaveu adjunt del PP al Congrés José Ignacio Echániz.





SENSE ACORD





El diputat popular ha recordat que "després de dos anys d'intens treball" el Pacte de Toledo va acabar sense aconseguir un acord.





"Per això cal reprendre amb urgència aquest treball iniciat en l'anterior legislatura, perquè sobre la base del consens i del debat es procedeixi a la renovació de les Recomanacions del Pacte de Toledo o, si s'escau a l'aprovació d'unes noves" , ha comentat.





Echániz, que creu que aquesta iniciativa demostra el "ferm compromís del Partit Popular amb el manteniment i millora de les pensions", ha assenyalat que "queda molt per fer" i que, per això, els grups haurien d'iniciar aquesta tasca "com més aviat" .