El Grup Social ONCE crea quasi 12.000 llocs de treball el 2018, 615 a Catalunya

El Grup Social ONCE ha impulsat durant l'any 2019 un total 11.937 llocs de treball (11.571 amb discapacitat), de les quals 615 corresponen a Catalunya, segons ha informat l'entitat en un comunicat.













Va superar els 3.000 milions d'euros en facturació, impulsat pel creixement d'un 8,5% en les vendes de productes de joc de l'Organització i d'un 9,2% en les procedents de les seves empreses Ilunion.





A Catalunya, les vendes de joc van millorar un 2,04% respecte a l’any anterior i la productivitat, un 11,30%.Això suposa consolidar un model socioeconòmic que reinverteix íntegrament la seva capacitat en inversió social per a persones cegues o amb qualsevol discapacitat.





En aquesta línia, durant 2018 el Grup Social ONCE va impulsar un lloc de treball per a 11.937 persones (11.571 amb discapacitat), de les quals 615ho van aconseguir a Catalunya i va realitzar, a més, 1.033 contractes indefinits a agents venedors de l'Organització, d'ells 124 a Catalunya.





El delegat territorial de l'ONCE a Catalunya, Enric Botí, i el president del Consell Territorial, David Bernardo, afirmen que són xifres positives que persegueixen crear ocupació per a persones amb discapacitat. "Un salari digne és la millor manera d'inclusió possible, que podem aconseguir gràcies a la col·laboració solidària de la població catalana que ens fa costat cada dia", afirmen. I subratllen que, en un inici de segle XXI marcat per les paraules crisi i atur, el Grup Social ONCE ha generat 111.327 llocs de treball per a persones amb discapacitat en els últims 18 anys, més de 111.000 històries de vida i inclusió real, moltes d'elles a Catalunya.





Amb aquestes dades, segons l'informe elaborat per la consultora PwC per a l'Organització, el Grup Social ONCE representa un 0,52% de l'ocupació a Espanya, és el quart ocupador en l'àmbit estatal i el primer per a persones amb discapacitat i significa, per facturació, el 0,27% del Producte Interior Brut (PIB).





Cada àrea que compon el Grup Social ONCE va realitzar una destacada aportació als resultats en 2018, encapçalats per l'ONCE, les seves vendes de productes de loteria van augmentar un 8,5% fins als 2.160,9 milions d'euros, el que permet impulsar la inversió social i l'ocupació, garantint l'objectiu de joc responsable.