Imputen el màxim accionista de Dia per la fallida del Grup Zed

El jutge de l'Audiència Nacional Manuel García Castellón ha acordat citar a declarar com a investigat el multimilionari rus Mikhaïl Fridman, màxim accionista de la cadena de supermercats Dia, pel seu presumpte lideratge en una operació financera que va portar a la fallida a l'empresa espanyola Zed Worlwide.









El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 ha acordat investigar a l'inversor rus, després que la Fiscalia Anticorrupció ho sol·licités en un escrit en el qual considera Fridman com la persona que va controlar tot un seguit de "maniobres" i "asfíxies econòmica" de la tecnològica espanyola per adquirir-la per 20 milions d'euros, un preu molt per sota al de mercat.





Per això, el jutge instructor l'ha citat a declarar en aquesta causa, on també es troba investigat l'expresident de Zed Javier Pérez-Dolset, perquè de la seva versió sobre la sèrie d'actuacions que va dur a terme en relació a aquesta mercantil.





Al novembre de 2017, uns mesos després d'explotar l'operació Hanta per la qual va ser detingut Pérez Dolset, Fridman va remetre un escrit a la Fiscalia Anticorrupció en què es desmarcava de qualsevol responsabilitat en les decisions empresarials que van poder haver derivat en la insolvència de Zed Worldwide.





No obstant això, un recent informe policial que obra en el sumari posa en dubte aquesta versió sostenint, amb una anàlisi detallada del funcionament de les empreses així com amb missatges de WhatsApp i correus electrònics de diferents implicats, que Fridman ostenta "el poder fàctic i directe" sobre els directius i les decisions que van adoptar causant un perjudici patrimonial a l'accionariat espanyol de Zed.





Així, de l'anàlisi de tota la informació aconseguida al llarg d'aquesta instrucció, el fiscal José Grinda considera que l'inversor rus va liderar "una pràctica que es coneix en l'entorn criminal rus com 'raider' (assalt o atac) o absorció il·legal de empreses, per la qual cosa ha demanat la seva investigació.





L'escrit d'Anticorrupció afirma que la finalitat de les decisions de Fridman era "l'apoderament total d'una companyia mitjançant un procediment complex que es val d'actuacions de diferent intensitat, executades en diverses línies i que culmina amb una situació de bloqueig institucional i econòmic de la companyia (insolvència), per adquirir-la a un preu irrisori molt inferior al de mercat".