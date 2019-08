Neix el primer linx en captivitat al Pirineu català en més de cent anys

El primer linx nascut al Pirineu català des de fa més d'un segle ha estat presentat aquest dimecres a la Fundació Catalunya la Pedrera.









L'exemplar de linx europeu, un mascle nascut el 28 de maig al centre de recuperació d'animals MónNatura Pirineus i és fill de dos linxs que portaven 11 anys al centre.





El director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, Miquel Rafa, ha remarcat la importància d'aquest naixement, i ha explicat que aquest linx reforçarà l'educació ambiental que es realitza al centre.





L'animal pesa un quilo, es troba en bon estat de salut i és de l'espècie Linx Europeu o Boreal (Lynx lynx), extingida en aquesta zona.





Miquel Rafa, director de Territori i Medi Ambient de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha remarcat que aquest linx reforçarà la tasca d'educació ambiental que es fa en aquest centre, on hi ha altres espècies d'animals com el trencalòs i la guineu, entre d'altres; que permeten explicar la seva funció ecològica als Pirineus.









Els pares del cadell són dos linxs que van néixer en captivitat al maig de 2008 en un centre de fauna de Galícia, i van ser traslladats al centre de MónNatura Pirineus a l'agost del mateix any. "Fa 11 anys que són al centre i és el primer cadell que han tingut, i de manera totalment natural", ha explicat Miquel Rafa.





En aquests 11 anys, més de 100.000 persones han visitat el centre de Fauna de MónNatura Pirineus i han pogut conèixer aquests animals i aprendre la funció ecològica que tenen els Pirineus.