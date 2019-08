L'aeroport de l'Alguer (Alguer) porta d'entrada a Sardenya

Sardenya és la segona illa en extensió de la Mediterrània a regle seguit de Sicília i forma part d'Itàlia després d'una llarga i asendereada història que la va posar sota l'autoritat de nombrosos poders forans. Tals fenicis, cartaginesos, romans, bizantins, vàndals, àrabs, genovesos, pisans, aragonesos / espanyols, francesos i finalment savoians / piemontesos fins a la seva incorporació a la corona d'Itàlia a mitjans del segle XIX.





Un itinerari, com es veu, generós en invasions, resistències numantines, derrotes, imposicions i reivindicacions mantinguda fèrriament per tal de mantenir els trets essencials d'una personalitat que, a conseqüència de tot això, és polièdrica i conserva peculiaritats que permeten recordar certes influències. Per exemple, a la costa nord-oest de l'illa es troba la ciutat de l'Alguer (l'Alguer), únic punt de Sardenya que manté la llengua importada pels invasors aragonesos, és a dir un català molt influenciat pels modismes sards, el que permet rememorar que Pere IV la va repoblar amb gent dels seus regnes peninsulars.





Per la seva excel·lent situació, Alguer, amb la veïna població de Porto Torres, són dos punts molt adequats d'accés a Sardenya per la seva costa occidental. El segon, per arribar per mar i el primer, per via aèria, a través del seu excel·lent i modern aeroport. És, amb els de Càller, capital insular i Olbia, un dels tres que cobreixen les necessitats de la navegació aèria de Sardenya i segons ens va explicar Raffaele Ciaravola, Business Aviation Manager, va rebre 1'36 milions de passatgers el 2018, esperant-la xifra s'elevi aquest any fins 1'41 Mill. d'aquests, entre 45.000 i 50.000 són procedents d'Espanya -uns 30.000 de Barcelona, una de les sis ciutats espanyoles amb connexió, juntament amb Madrid, València, Bilbao, Santiago de Compostel·la i Oviedo, a les quals se sumarà en data pròxima l'aeroport de Girona Costa Brava. La seva capacitat global s'eleva als dos milions de viatgers anuals.





Per atendre el públic disposa de 16 taulells, set portes d'embarcament i nou places per a aeronaus i està preparat per a funcionar les 24 hores. Així mateix i per tal d'actual com a dinamitzador de les característiques i atractius de l'illa, Cesare dell'Erba, Busimess non Aviation Manager, va explicar que l'aeroport inclou, en l'espai disponible per atendre els passatgers, d'una zona condicionada per l'exposició de les artesanies sardas tant en tèxtils, fustes i ràfia, com altres materials, amb productes signats pels principals artistes locals. A un preu, per cert, més ajustat que a les botigues situades fora del perímetre aeroportuari.





La gestió de l'aeroport de l'Alguer correspon a l'empresa Sogeaal, que pertany en un 70% a fons d'inversió privats i el 30% restant al govern autònom regional.