El reforç de la seguretat al Port Olímpic de Barcelona deixa a 19 detinguts en la seva primera setmana

Dinou persones han estat detingudes en el dispositiu de reforç de la seguretat al Port Olímpic de Barcelona pels Mossos d'Esquadra des que la nit del dimarts de la passada setmana es posés en marxa aquesta mesura de reforç.









Aquesta última nit els agents han detingut quatre persones per presumptament cometre delictes: una per furt, una altra per tràfic de drogues i dues més per robatori violent.





En el transcurs de l'última setmana, el dia que va acumular més detencions va ser el dissabte 3 d'agost, quan els agents van arrestar fins a vuit persones.





Els Mossos van iniciar el dispositiu la nit del 30 de juliol i, a més del Port Olímpic, també vigilen altres punts d'oci i turístics de Barcelona amb la participació d'agents antiavalots de la Brigada Mòbil (Brimo).





El reforç al Port Olímpic va començar després que es produís la matinada del 28 de juliol una agressió a una persona que va acabar morint a l'hospital, el que va suposar el cinquè homicidi a Barcelona al juliol.