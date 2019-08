Un agost que no s'oblidarà fàcilment

Que està sent un estiu calent, a excepció d'una bona part de Galícia on la pluja acompanya, ningú ho dubta. Cada dia estem patint la cansalada amb unes temperatures que conviden a fer una capbussada, diverses dutxes fredes, posar-se sota l'aire condicionat o empinar el colze per portar a l'assedegada boca alguna beguda freda que mitigui els estralls del sol i cada un aplica la fórmula que millor li solucioni el problema.









El president en funcions, Pedro Sánchez, està suant el seu per aconseguir ser investit i, a continuació, formar un govern que li permeti canviar la marxa del cotxe que porta ja massa temps a primera. No li posen fàcil a Sánchez, ni l'esquerra bolivariana d'Iglesias, ni de bon tros la dreta "responsable", que sí es posa d'acord pel "interès" de la nació amenaçada per les hosts vermelles i separatistes que volen trencar l'Espanya que tant li "va costar" unir els Reis Catòlics.





Queda poc temps per conèixer si les eleccions tenen data. Els esdeveniments semblen indicar que això serà així, però pot succeir que en l'últim minut algú tregui del barret de copa una carta que doni la volta a la situació. Tot és possible, i com en el teatre, fins i tot és viable que hi hagi un actor que se salti el guió i canviï el final esperat de l'obra.





L'estratègia del candidat Sánchez, -que diuen que va néixer amb una flor al cul-, de reunir-se, com a partit, amb els representants de la societat civil, estratègia de Redondo?, per explicar-los en viu i directe les seves propostes de president, o potser de assegurar-se els vots per al novembre, no és bona. El que sí valoren és la feina que porta a terme en ple mes d'agost. Mentre, les seves diferències amb el desaparegut, per paternitat? Pablo Iglesias cada vegada és més insalvable, tot i que sempre hi ha l'opció del canvi de líder podemita. El mateix pensen el trio de la dreta sobre Pedro Sánchez que, segons ells, hauria de apartar-se per "facilitar" la investidura del nou president. És l'excusa perfecta que tenen per no abstenir-se. El que no es conforma és perquè no vol, diu un refrany popular.





Per la seva banda, els partits independentistes catalans, que van a mata-degolla entre ells, ja tenen definides les seves postures, unes més que altres. Els republicans que s'inclinaven per l'abstenció, davant la possibilitat que la sentència dels seus polítics presos sigui anterior a les eleccions, mostren les seves reticències; no és una bona situació per a ells. Si la sentència és més del que esperaven, no ho podrien justificar davant els seus votants, o sí?





Com la calor segueix, de moment, estrenyent, agost seguirà sent un mes calorós tant climatològicament parlant com en el terreny polític. Així, cal seguir buscant remeis que ens permetin passar-ho el millor possible, sobretot per a aquells que puguin. Aquest agost no s'oblidarà fàcilment.