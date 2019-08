El viatge "gratis total" d'Elisenda Paluzie al Japó a càrrec del Diplocat

Si en alguna cosa no ha reparat mai en despeses la Generalitat, ha estat en les seves campanyes de propaganda del 'procés'. Més encara quan aquestes s'han realitzat a l'estranger gràcies al Diplocat, l'organisme fundat el 2012 per difondre les bondats de l'independentisme més enllà dels Pirineus.





La "acció exterior" dels Governs de Mas, Puigdemont i Torra sempre ha comptat amb la generositat de la tresoreria de la Generalitat, com testifica la informació publicada per 'El Confidencial' sobre un viatge realitzat al Japó mesos abans del referèndum de l'1- O en què va participar l'actual presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie.









Segons explica el digital, el Consell de la Diplomàcia Pública de Catalunya, més conegut com Diplocat, va pagar un viatge al Japó entre el 15 i el 24 de juliol per donar una sèrie de conferències en tres universitats nipones (Tòquio --Waseda--, Kobe i Nagoya) destinades a promoure el referèndum il·legal de l'1-O.





En el viatge van participar Elisenda Paluzie --llavors només era una professora d'Economia de la Universitat de Barcelona caracteritzada pel seu activisme 'indepe' -, el professor de Ciència Política i Relacions Internacionals Just Castillo, el secretari general del Diplocat, Albert Royo, i la seva gestora de projectes, Elisabet Moragas.









IENS I MÉS IENS





Els costos totals de l'organització van sobrepassar els 34.000 euros. La Generalitat no només va pagar les despeses de manutenció i desplaçament dels convidats, inclosos els bitllets d'avió i de tren-bala, sinó que també va llogar la sala per als esdeveniments i va convidar a ponents japonesos per participar en els actes. Aquests professors de les universitats amfitriones van cobrar honoraris de 3.000 euros en les ponències de Kobe i Waseda.





Més enllà d'aquestes despeses que el Tribunal de Comptes consigna en el seu demolidor informe sobre les activitats del Diplocat, tant Royo com Moragas van registrar liquidacions d'efectiu per afrontar el desplegament al Japó. En total, entre els dos van arribar a treure gairebé 9.000 euros per afrontar altres despeses que no consten en els assentaments comptables de l'entitat suspesa després de l'aplicació del 155.





Aquest dispendi demostra que el Diplocat es va posar al servei no tant de promoure les iniciatives ciutadanes i empresarials de Catalunya a l'estranger --com sí que fan els "serveis exteriors" d'altres comunitats autònomes--, sinó a convertir-se en un altre engranatge del sistema de propaganda independentista del Govern.