Transcaucàsia: Veïns mal avinguts

No s'espanti el lector en reparar en el títol d'aquest text perquè la Transcaucàsia és un país que no podrà trobar en els mapes contemporanis. No vol dir que no hagi existit -ho va ser en dues ocasions- però la veritat és que forma una unitat geogràfica desarborada per la concurrència de diferents comunitats ètniques, cultures, interessos, aliances i / o odis. La Transcaucàsia va estar constituïda per Geòrgia, Armènia i Arzerbayán, un àmbit territorial de fronteres històricament movibles i sotmès a successives invasions foranes, principalment de mongols, turcs i russos, que va tenir una primera existència efímera com estat durant tan sols cinc setmanes entre abril i maig de 1918, quan va ser envaïda de nou, llavors pels bolxevics. No obstant això aquests van constituir en 1922 amb els tres països i aquest mateix nom una de les seves Repúbliques Socialistes Soviètiques, que Stalin -per cert, georgià- va dissoldre el 1936 per crear tres Repúbliques federades diferents.





UN PASSAT ONERÓS





El pas del règim soviètic va ser devastador per Transacaucasia i això per diverses raons: en primer lloc, perquè va crear hàbits de conducta que quan aquests territoris van accedir de nou a la seva independència, els van deixar inermes davant la necessitat de crear una nova cultura política i de convivència . D'aquesta manera, després de la seva separació de Moscou es van produir seriosos conflictes civils i cops d'Estat a Geòrgia; i en Azebaiyán va ser possible una cosa tan pelegrí com que el general del KGB, membre del Politburó del PCUS i antic secretari del Partit Comunista local Heydar Aliyev, es convertís en primer president de la República independent. Aliev, com Kim il Sung a Corea del Nord, va crear una dinastia familiar ja que a la seva mort va ser substituït pel seu fill Ilham, el que ha fet possible que des de 1993 fins als nostres dies els Aliyev detenten els principals ressorts de l'Estat (Ilham s'ha assegurat de qualsevol contingència acompanyant-se de la seva senyora esposa, la maca Mehriban, a la vicepresidència) Innecessari dir que els dos membres de la dinastia han estat sempre elegits "democràticament" per més del 75% dels vots (el paterfamilias Heydar va aconseguir el 1993 el 98,9%).





El règim soviètic va tractar així mateix de destruir la personalitat peculiar de cada un dels components del trencaclosques, que a Geòrgia i Armènia està lligada a la seva ancestral tradició cristiana, encara que amb dues Esglésies autocèfales independents -la armènia es considera l'església nacional més antiga del món - i en Azerbaidjan a la fe islàmica. La política antireligiosa i la imposició d'un ateisme militant va conduir a la destrucció, depredació o mer abandonament d'un patrimoni artístic difícilment recuperable. També va atemptar inmisericordement contra un entorn natural com el caucàsic encara verge, construint assentaments industrials altament contaminants, que van entrar en fallida amb la fi de la URSS i dels quals només queden ruïnes.





SAGNANTS CONFLICTES TERRITORIALS





I, en fi, el pitjor de tot és que, desmentint la tesi que el comunisme havia resolt el problema de les nacionalitats, el va agreujar creant enclavaments de minories ètniques en territoris administrativament aliens i establir les condicions perquè, després de la seva desaparició, els tres països iniciessin una boja carrera de sagnants conflictes armats. Així Armènia i Azebaiyán han estat en guerra a causa de Nagorno Karabakh, regió que els bolxevics van transferir al segon país, malgrat la seva població majoritàriament armènia. També era majoritàriament armènia la de Najichevan, que Moscou va adscriure a l'Azerbaidjan i allà ha quedat, bé que separat físicament per la interposició d'Armènia, amb la conseqüència que, com tots dos estats estan en guerra silenciosa per Nagorno, per anar d'una part a una altra del mateix país cal fer-ho per via aèria o per mitjà de l'Iran i l'oleoducte que va de Bakú a la Mediterrània, travessa Geòrgia, per no fer-ho pel camí més curt, que passa per Armènia.





D'altra banda, quan la Geòrgia independent va tractar d'acostar-se a l'OTAN, Rússia va atiar el separatisme de les seves províncies d'Abkhàzia i Ossètia del Sud, fet que va donar lloc a una guerra entre un país minúscul i un altre gegant que, és clar, va guanyar aquest últim i va fer de les dues regions georgianes sengles països independents de facto (només reconeguts per Veneçuela, Nicaragua, per descomptat Rússia i la minúscula illa de Nauru ...). Tot això va comportar a successius genocidis, havent-se portat la pitjor part dels armenis que van patir el primer a càrrec dels turcs durant la guerra europea -en la qual van perdre a més la crida Armènia otomana- i dels àzeris després de l'enfonsament de l'URSS; a més de massives deportacions de població.

En definitiva, l'herència soviètica s'ha materialitzat en sengles fronteres entre els tres països -la d'Armènia i Azerbaidjan tancada i cant-, amb els seus guàrdies, les seves cues, els seus passaports, els seus segells de goma i, en entrar en aquest últim país, la severa inspecció ocular de l'equipatge pels duaners per comprovar que no es porta cap producte d'origen armeni. Un laberint endiablat amb un "statu quo" provisional que, com és ben sabut, de vegades es converteix en definitiu.





Es podria preguntar-se què és el que, a hores d'ara de la història, uneix a aquests tres països, d'asendereada història comuna i reiterats, sagnants i inacabats conflictes mutus. Doncs que, malgrat la seva en uns casos odi i en altres simple reticència a Rússia, i a posseir cadascun d'ells el seu propi idioma -georgiano, armeni i turc / azerí-, la koiné que permet que els tres puguin entendre, almenys parlant , és ... la llengua russa !. I és que una compartida història colonial de segles no passa sense deixar empremta.