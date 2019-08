Mercadona tanca més botigues de les que obre

Mercadona ha tancat en el que va d'any més botigues de les que ha obert el 2019, tot i que segueix sent líder del mercat i ha augmentat la superfície de venda un 1,43 per cent, passant de 2,22 milions als 2,33 milions de metres quadrats.









Segons dades de Retail Data, entre gener i juliol la cadena de supermercats ha obert sis locals i ha tancat 14, de manera que el nombre total de botigues és de 1.628.





La firma presidida per Juan Roig té com a objectiu expandir-se per Portugal, reformar alguns dels establiments a Espanya i reestructurar la xarxa comercial.





Per la seva banda, la cadena DIA ha tancat 325 botigues com a conseqüència de l'Expedient de Regulació d'Ocupació (ERO) de 1.602 persones, mentre que n'ha obert quatre establiments en els primers set mesos de l'any, i compta amb un total de 3.195 botigues.





Alcampo compta amb 20 punts de venda menys i la seva xarxa se situa en 348 centres. Covirán té 24 botigues menys, amb un total de 2.183 establiments, i ha obert 26 centres.