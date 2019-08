Els vigilants de l'Aeroport del Prat mantenen la vaga indefinida

Els treballadors de Trablisa, empresa encarregada dels filtres de seguretat en l'Aeroport de Barcelona, han decidit mantenir la vaga indefinida i de 24 hores convocada a partir de les 00 hores d'aquest divendres, ha informat l'assessor del comitè de vaga, Juan Carlos Giménez.









Els vigilants de seguretat del Prat han votat per àmplia majoria rebutjar la proposta que l'empresa va plantejar en la mediació del dimecres en considerar que no satisfeia les seves demandes de millores salarials i laborals, com el plus d'un euro per hora treballada per a compensar la sobrecàrrega de treball.



La votació ha començat a les 10 hores i s'ha estès durant la jornada d'aquest dijous fins a les 18.30 hores, i han participat uns 177 treballadors d'una plantilla d'unes 500 persones.



JA VAN COMUNICAR QUE "ANIRIEN A VAGA"







Els vigilants de seguretat de l'Aeroport de Barcelona no tenen previst desconvocar la vaga indefinida i de 24 hores prevista per divendres. Així ho han comunicat aquest dijous, on han afirmat que "és segur que demà anirem a vaga".





L'assessor del comitè d'empresa de Trablisa, Juan Carlos Giménez, ha explicat que els treballadors poden votar durant el dia d'avui si accepten la proposta presentada per la companyia en la mediació, que va acabar sense acord, però ha valorat que els treballadors no volen ni venir a votar-la perquè la consideren "impresentable".













NO ES ESPERA UNA ALTA PARTICIPACIÓ EN LES VOTACIONS





La votació ha començat cap a les 10 hores i poden participar uns 499 treballadors de Trablisa, dels quals Giménez ha ressaltat que entre 50 i 60 estan de vacances; 30 i 40 estan de baixa i molts s'han incorporat recentment a l'empresa, de manera que no s'espera una alta participació en la votació.





Giménez ha defensat que la proposta econòmica de l'empresa els ha donat "zero cèntims" i que altres temes que els ha plantejat ja s'havien compromès al febrer amb la convocatòria d'una altra vaga i no els han complert.





Ha criticat que Trablisa digui que els treballadors no volen negociar, i ha assenyalat que és l'empresa qui "tira pilotes fora" amb les demandes exigides pels treballadors i que espera que tard o d'hora se senten a parlar.





Sobre els serveis mínims decretats del 90%, Giménez ha reiterat que mostren que els vigilants dels filtres de seguretat de l'aeroport del Prat "no tenen cap dret de fer vaga".





Ha assegurat que, si es produeixen cues a l'aeroport, es deurà al fet que hi ha filtres de seguretat tancats i que hi ha molta afluència de passatgers, però que "no serà mai culpa" dels empleats de Trablisa, com ha remarcat que tampoc ho ha estat en vagues anteriors.





DEMANDES





Estan cridats a vaga uns 500 empleats de Trablisa, empresa adjudicatària del servei de seguretat a l'Aeroport de Barcelona des de juny de 2018 i fins al maig de l'any que ve.





Els vigilants del Prat demanen millores en qüestions com la compensació de la sobrecàrrega de treball amb un plus d'un euro per hora treballada, la formació que reben, que es compleixi amb la paritat entre els treballadors i que es garanteixin els descansos.





També reclamen que l'empresa es faci càrrec dels costos d'aparcament o habiliti una zona gratuïta per a l'estacionament de vehicles.