Endesa instal·larà 14 carregadors ràpids i semiràpids a les estacions de Petromiralles

Endesa X s'instal·larà a les estacions de servei de Petromiralles 14 carregadors ràpids i semiràpids, el que permetrà la recàrrega la bateria d'un vehicle elèctric per 100 quilòmetres d'autonomia en uns 18 minuts i 44 minuts, respectivament.









Aquestes estacions de servei es troben a Catalunya (12), Navarra (1) i País Basc (1). Els carregadors seran universals, per la qual cosa serviran per a qualsevol model de vehicle elèctric i tots els usuaris de Petromiralles el podran fer servir, siguin o no clients d'Endesa.





L'electricitat usada per a la càrrega serà generada per fonts 100% renovables i lliure d'emissions i comptarà amb certificats de garantia d'origen (GdO), segons assenyala la companyia en un comunicat.





Els usuaris d'aquestes estacions de servei podran valer-se de la nova aplicació per a mòbils que ha desenvolupat Endesa X, Juice Pass, disponible en iOS i Android, de manera que tots els punts de recàrrega estaran connectats a la plataforma digital d'Endesa i els usuaris podran localitzar l'estació de càrrega, conèixer el seu estat, i fins i tot abonar les recàrregues amb la targeta de crèdit.





PLA DE DESENVOLUPAMENT D'INFRAESTRUCTURES D'ENDESA





Aquest acord de col·laboració entre Endesa X i Petromiralles s'emmarca en el Pla de Desenvolupament d'Infraestructures d'accés públic de recàrrega per al vehicle elèctric que va presentar Endesa a mitjans de novembre de l'any passat, l'objectiu és arribar als 8.500 punts de recàrrega en llocs de accés públic a cinc anys.





En una primera fase, Endesa X s'establirà una xarxa de 2.000 punts de recàrrega que connectaran ciutats de més de 35.000 habitants i carreteres, cobrint els 15.000 quilòmetres de vies principals i àrees urbanes, i garantint que els conductors tinguin sempre un punt de recàrrega a una distància inferior a 100 quilòmetres.





En una segona etapa, és a dir, de 2021 a 2023, Endesa X instal·larà més de 6.500 nous punts de recàrrega d'accés públic en centres comercials, aparcaments, cadenes hoteleres, àrees de servei i en la via pública, per acompanyar el creixement del mercat del vehicle elèctric, dotant de major cobertura d'infraestructura a les zones urbanes i els principals nodes estratègics de comunicació, tant a la península com les illes.