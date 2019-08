Provoca un accident per conduir ebri, sense carnet i es fa passar pel seu germà

Un home de 52 anys va ser arrestat aquest dimarts passat pels Mossos d'Esquadra a Maçanet de la Selva (Girona) per presumptament fingir ser el seu germà després de provocar un accident conduint a gran velocitat, borratxo i amb el carnet retirat per haver perdut tots els punts.









Una patrulla va acudir a la mitjanit de dimarts passat al punt de l'accident en una zona d'obres de la C-35, on dos turismes havien xocat, hi va haver tres ferits i danys a la via. El conductor que va causar l'accident va ensenyar la documentació del seu germà als agents.





La policia catalana va determinar la identitat real de l'home, va veure que no tenia el carnet en vigor i li va fer el test d'alcoholèmia en què va donar positiu de 0,8 mil·ligrams d'alcohol per litre d'aire expirat.





L'home va ser detingut per presumptes delictes d'usurpació d'estat civil i dues il·lícits contra la seguretat viària i va quedar en llibertat amb càrrecs després de passar a disposició judicial.