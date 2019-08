Els pisos públics arriben a una xifra rècord però la demanda creix de forma exponencial

Els habitatges públiques a Catalunya segueix sent un tema que dóna molt que parlar. Aquest dijous passat la Generalitat, mitjançant l'Agència de l'Habitatge de Catalunya, va aconseguir el seu nombre rècord amb 20.240 pisos en un parc d'habitatges públics, però, malgrat tot, en els últims vuit anys Catalunya ha duplicat el nombre de famílies que esperen entrar en aquest tipus de pisos.









Segons explica la Generalitat, l'increment "rècord" s'ha aconseguit per la captació d'habitatge del mercat privat mitjançant "l'exercici de tempteig i retracte" a favor de les administracions i la signatura de convenis de cessió amb entitats financeres.





Les "noves polítiques" per donar resposta a les necessitats de les famílies més vulnerables ha estat l'impuls de creixement, segons destaca l'organisme. A més d'afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica.





DES 2015 S'HAN ADQUIRIT 2.049 PISOS





Des 2015 s'han adquirit 2.049 pisos amb una inversió de 107 milions d'euros i una mitjana de 52.000 euros per domicili, que han estat seleccionats sobre la base de la necessitat de cada municipi "per atendre les famílies amb més dificultats".





De les 2.049 habitatges adquirits, 1.342 s'han comprat a la demarcació de Barcelona; 281 a la de Girona; 250 a la de Tarragona; i 176 a la de Lleida.





A VUIT ANYS LA DEMANDA DE PISOS PÚBLICS S'HA DUPLICAT A CATALUNYA





Catalunya pateix una gran demanda d'habitatges públics. En vuit anys, aquestes peticions han crescut de forma exponencial i s'han duplicat fins a les 125.265 unitats de convivència -xifres de 2018- incrementant en un el 8,22% les de 2017.





Des de 2011, aquesta llista, on s'inscriuen les famílies, s'ha incrementat de forma exponencial, sent la crisi un dels factors més rellevants, i és que l'any 2011 la demanda era de 61.721, menys de la meitat.





Els problemes habitacionals a Catalunya són evidents, tant en compra com de lloguer, i el problema, sobretot a les ciutats grans, com Barcelona, cada dia és més gran i, els números, parlen per si sols.