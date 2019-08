Sánchez Vicario ja ha deixat enrere els seus pitjors dies

Sánchez Vicario ha sortit del forat. Se sent nova, forta, preparada. Viva. Aquesta és la imatge que la tennista i personatge del paper 'couché' va donar en una entrevista a TV3 dijous passat a la nit.





Per a algú a qui no agrada prodigar-se en els mitjans de comunicació, l'esportista va estar propera i preparada per respondre a tota mena de preguntes sobre la seva vida personal... i familiar.









DEL TEMA DE L'EX... MILLOR NO PARLAR-NE





Sánchez Vicario va parlar de forma sincera sobre la tormetosa relació que en el passat va mantenir amb els seus germans. "Jo vaig fer el primer pas per a la reconciliació amb els meus germans. Els vaig demanar perdó i ho van acceptar. Els necessitava, especialment a Emilio, que sempre ha estat al meu costat", explicava en una pista de tennis al costat d'Emilio, el seu germà gran.





De qui no va voler parlar va ser de Josep Santacana, el seu exmarit, amb qui va protagonitzar un médiativo divorci que encara no ha conclòs del tot, a l'espera que el jutge dictamini amb qui han de quedar-se els fills de la parella.





ELS DOLÇOS RECORDS ESPORTIUS





Entre els records esportius de la tennista hi ha el primer Roland Garros que va guanyar amb tan sols 17 anys contra l'alemanya Steffi Graf en 1989. "Recordo que en aquell partit em tremolava tot, especialment en els últims punts. Quan ella envia el revés a la xarxa, em vaig posar a plorar. El meu somni s'havia fet realitat".





Després van seguir uns altres tres Roland Garros individuals, un Open USA, diversos trofeus de dobles amb Conchita Martínez en Copas Federaciones.





"És molt difícil gestionar l'èxit, especialment als que ens arriba tan joves, com va ser el meu cas. No estàs preparada per a aquestes coses. I tot això es nota més quan deixes de jugar", confessa la superestrella.