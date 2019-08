Salvini dóna per trencat el Govern i aboca Itàlia a unes noves eleccions

El viceprimer ministre d'Itàlia, Matteo Salvini, ha afirmat aquest dijous que no hi ha manera de resoldre les diferències en el si de la coalició governamental. Salvini ha afirmat que davant la vista de les dificultats el millor és celebrar "ràpidament" unes noves eleccions.





MÉS INFORMACIÓ Salvini apuja el to contra el vaixell humanitari Sea-Watch





"Anem directes al Parlament per reconèixer que ja no hi ha una majoria (...) i donem ràpidament la paraula als votants", ha manifestat després d'una reunió amb el primer ministre, Giuseppe Conte.





"Les vacances no poden ser una excusa per perdre temps i els parlamentaris poden tornar a treballar la setmana que ve, com fan milions d'italians, llevat que vulguin salvar el seu escó a qualsevol preu", ha conclòs segons el diari italià 'La Repubblica'.





Les paraules de Salvini han tingut lloc hores després que Conte es reunís amb el president italià, Sergio Mattarella, per debatre els efectes que pot tenir el desenteniment entre les dues forces que sustenten el govern: el Moviment 5 estrelles (M5S), liderat per el vicepresident Luigi di Maio, i la Lliga, dirigida pel viceprimer ministre i ministre de l'Interior, Matteo Salvini.





Durant la jornada, la Lliga ha assenyalat en un comunicat que no és partidària de cap remodelació del gabinet, tot i la "diferent" visió que els dos principals partits tenen de qüestions com infraestructures, impostos, justícia i relacions amb la Unió Europea.





Per la seva banda, Di Maio ha subratllat que el M5S no té por de la celebració d'eleccions i ha manifestat que el partit "està preparat".





El succés que ha precipitat aquesta crisi de govern ha estat el projecte per construir un tren d'alta velocitat entre Torí i Lió. Mentre La Lliga i Conte han donat suport a aquesta iniciativa, el vot contrari dels 'grillinis' al Senat ha fet que el projecte decaigui i provocat un cisma a l'Executiu italià.