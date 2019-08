Més de 138.000 mascotes van ser abandonades a Espanya el 2018

Al voltant de 138.400 gossos i gats van ser abandonats o es van perdre el 2018 a Espanya, una xifra molt semblant a la de 2017 (138.300 abandonats), segons les estimacions elaborades per la Fundació Affinity a partir dels animals recuperats per societats protectores, ajuntaments i consells comarcals d'Espanya.









D'aquesta xifra, la majoria són gossos (el 75,6%) mentre que el 24,4% restant es tracta de gats. Malgrat els esforços de conscienciació d'associacions i protectores d'animals, entre 2018 i 2017 tot just es va aconseguir reduir el nombre de gossos abandonats o extraviats (un 0,13% menys) i en el cas dels gats fins i tot es va produir un augment (un 0,73% més).









En el seu estudi anual sobre l'abandonament animal, la Fundació Affinity documenta la destinació d'aquests animals: el 42,7% van ser adoptats mentre que un 18,2% van ser recuperats pels seus amos.





L'informe destaca que una part important dels animals de companyia que arriben a un refugi "no correspon realment a un abandonament, sinó probablement a una pèrdua". El 2008, la taxa d'animals perduts i reclamats pels seus amos era del 11,8% mentre que va tancar el 2018 en el 18,2%.









La Fundació Affinity assenyala que el "factor clau" per recuperar un animal extraviat és la possibilitat de localitzar el propietari i per aconseguir-ho, el més important, és que l'animal estigui identificat amb un microxip.





En general, els mesos entre maig i juliol és l'època de l'any en què més animals abandonats o extraviats es recullen, en proporció al total que entren en els refugis, tot i que l'abandonament o pèrdua és un fenomen "que es produeix en totes les èpoques de l'any ", segons destaca l'informe.









"Aquesta dada contrasta amb l'opinió, molt difosa en la societat, que els gossos són abandonats sobretot abans de les vacances d'estiu".





No obstant això, hi ha dos realitats diferents segons siguin gossos o gats. Mentre que l'entrada de cans a refugis i protectores es manté "molt estable" al llarg de tot l'any, l'arribada de gats "és molt més elevada durant el segon quadrimestre de l'any".





La Fundació Affinity explica que la reproducció del gat "és estacional" i un dels motius per a l'abandonament d'animals de companyia són les cadellades no desitjades. "Estudis realitzats al respecte indiquen que la majoria de ventrades de gats no són desitjades pels seus propietaris", afegeix.





MOTIUS





Les ventrades indesitjades, la fi de la temporada de caça, el comportament de l'animal o els factors econòmics són els principals motius pels quals els propietaris van donar a la seva mascota a un refugi o protectora en 2018, segons l'estudi.









Aquestes dades procedeixen de les respostes que donen els propietaris que porten els seus animals a refugis. La fundació assenyala que "la majoria dels animals que ingressen en els refugis han estat trobats al carrer o portats fins allà per persones que no són els seus propietaris", de manera que no es coneixen els motius concrets de molts dels abandonaments d'animals de companyia que es produeixen a Espanya.