Brussel·les demana solidaritat amb l'Open Arms després de vuit dies esperant port segur a la Mediterrània

La Comissió Europea ha instat els països de la UE a "mostrar solidaritat" i a trobar una solució per al vaixell humanitari Open Arms, que porta més d'una setmana en aigües internacionals després de rescatar a 121 persones a la Mediterrània Central a l'espera d'un port segur en el qual poder desembarcar.









Brussel·les ha rebut la carta enviada aquest dijous pel president del Parlament Europeu, David Maria Sassoli, en què reclamava assistència "urgent" per als migrants i una distribució "justa" dels mateixos, i ha assenyalat que el cap de l'Executiu comunitari, Jean-Claude Juncker, contestarà "en els pròxims dies".





"Independentment de la carta del president del Parlament Europeu, hem contactat als Estats membres demanant-los que mostrin la seva solidaritat i contribueixin a trobar una solució per a les persones a bord" de l'Open Arms, ha afirmat la portaveu comunitària Annika Breidthardt.





A més, la Comissió ha insistit en la necessitat que la capitals comunitàries "assegurin que l'imperatiu humanitari és el primer" i "es troba solucions per a les persones que han estat rescatades al mar".





Brussel·les, ha explicat Breidthardt, no ha iniciat la coordinació del desembarcament de les 121 persones a bord perquè no té competències per designar un port i no ha rebut encara la petició de cap Estat membre perquè ho faci.





"Tot i això, en aquesta ocasió la Comissió ha fet tot el que està dins dels seus límits per ajudar a trobar una solució i continuarem fent-ho. Trobar una solució depèn de la voluntat dels Estat membres", ha apuntat.





A més, ha subratllat que casos com el de l'Open Arms "demostren una altra vegada el necessàries que són solucions predictibles i sostenibles" a la Mediterrània, pel que ha instat els socis comunitaris a arribar a un acord per reformar les normes europees d'asil.