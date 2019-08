BBVA no permet operacions en efectiu en finestreta en algunes sucursals

BBVA deixarà d'oferir el servei de retirada d'efectiu en finestreta i altres operacions com a ingressos o pagament de factures en algunes oficines com a resultat de la posada en marxa del seu nou model de distribució.









No obstant això, aquest canvi, que afectarà un nombre molt reduït de sucursals de les més de 2.730 oficines que l'entitat té a Espanya, es veurà pal·liat en certa mesura.





Fonts del banc han explicat que hi haurà una sucursal central molt a prop de la que s'eliminarà el servei d'efectiu en finestreta en la qual els clients podran continuar traient diners a través d'un empleat.





Els clients de BBVA continuaran tenint disponibles els 6.025 caixers automàtics que l'entitat té repartits per tot el territori espanyol.





Els oficines afectades, així com la seva alternativa amb la possibilitat de retirar diners per finestreta, estan sent comunicades als clients de les mateixes mitjançant l'enviament d'una carta.





Entre les prioritats d'estratègia de l'entitat es troba la millora de l'eficiència. Segons explica al seu web corporatiu, l'entorn de menor rendibilitat per a la indústria financera provoca que l'eficiència es converteixi en una prioritat essencial en el seu pla de transformació.