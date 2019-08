Shakira anuncia la construcció d'una nova escola a Barranquilla

L'artista colombiana Shakira, establerta a Barcelona, ha anunciat l'inici de la construcció d'un altre col·legi de la seva Fundació Peus Descalços ubicat al Nuevo Bosque, Barranquilla (Colòmbia), en una obra que podrà estar a punt per a la comunitat el 2020, segons un comunicat.









Aquesta infraestructura es fa realitat gràcies a la inversió 9.600 milions de pesos per part de l'alcaldia, mentre que els aliats de l'artista aporten 6.000 milions per a execució de l'obra -concretament, la Fundació FC Barcelona, La Caixa i la Fundació LCI Education - .





En les últimes hores, Shakira ha escrit al seu compte de Twitter: "Avui complim una promesa al Nou Bosc; per posar-li una cara diferent al futur, construint un present que edifiqui des de l'educació, en un any tindrem un col·legi de primer nivell amb 28 salons, una biblioteca, dos laboratoris, cuina, menjador. Gràcies a tots els socis per ajudar-nos a fer possible aquest somni".









El col·legi estarà ubicat en un lloc on els seus habitants han estat víctimes de la delinqüència i la manca d'oportunitats, principalment; comptarà amb una àrea de 6.000 metres quadrats i els nous estudiants de Peus Descalços podran gaudir d'aules estudiantils, biblioteca, auditori, salons especialitzats, espais esportius i artístics, entre altres.





Tots aquests espais han estat estratègicament dissenyats "per beneficiar l'aprenentatge" i que la comunitat faci ús de les instal·lacions.





La directora executiva de la Fundació Peus Descalços, Patricia Sierra, ha afegit: "El centre educatiu albergarà a les seves instal·lacions 1.000 alumnes de preescolar a batxillerat i beneficiarà 60.000 habitants de la capital de l'Atlàntic".