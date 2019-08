El sacrifici de l'alcalde de Viladecans i les vacances de Miquel Zaragoza

Hi ha persones que es creixen quan formen part d'una comunitat considerada extraordinària, superdotada. És en aquest ambient on sorgeixen els superherois. Viladecans, una ciutat/poble té el percentatge més alt de superdotats, uns 11.711, segons l'última estadística del vot municipal. Com a centre especial de duperdotados del Baix, fins del món, és normal que els considerats superherois vulguin treballar en la institució més representativa del municipi: l'ajuntament, on el recentment elegit alcalde, Carles Ruiz, -porta al consistori en diferents responsabilitats més de 30 anys- s'envolta sempre dels millors especialistes en la matèria per a la qual han estat contractats amb sou irrisori. Però no els importa, el seu amor al servei de la ciutadania està per sobre del vil metall que tot ho espatlla. Aquest no és el cas.









