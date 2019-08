La cadena dels bisbes aplica una retallada brutal de capital per contenir les pèrdues

Tenir una televisió a Espanya és car, sempre que el teu canal no pertanyi al duopoli mediàtic orquestrat al voltant de Mediaset i Atresmedia. Davant d'aquesta situació han caigut 8tv (la televisió del Grup Godó), Intereconomía o Veo7 (la cadena del grup editorial de 'Marca' i 'El Mundo'), i ara s'enfronta a ella la cadena dels bisbes, 13TV o Trece.





La Conferència Episcopal porta destinades grans quantitats de recursos per intentar mantenir a flotació 13tv, la seva aposta de TDT enfocada a una audiència democristiana i conservadora.





No obstant això, els mals resultats d'audiència han obligat a fer grans sacrificis per intentar mantenir a flotació la seva televisió. Per aquest motiu la direcció hagi decidit reduir en 60 milions el capital social de la cadena.









Segons informa 'Dircomfidencial', aquesta dràstica mesura sorgeix després aflorar a 61,6 milions d'euros en el compte de "resultats negatius d'exercicis anteriors". S'ha fet en dues fases. En primer lloc, es va procedir a compensar 33.620.000 d'euros mitjançant l'aplicació de la totalitat de la prima d'emissió. D'altra banda, s'ha decidit reduir el capital social de la companyia en altres 28 milions d'euros.





Encara que l'exercici de 2018 es va saldar cedint 7,6 milions d'euros, aquesta xifra, malgrat la qual negativa, és molt més favorable que la de temporades anteriors. D'aquí que encara tinguin un bri d'esperança en la Conferència per recautxutar un projecte que s'ha quedat molt lluny dels resultats que s'esperava i de la COPE, la gran aposta radiofònica i mediàtica de l'Església.