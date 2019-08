Novartis va mentir sobre la seva teràpia genètica per esquivar la legislació nord-americana

La farmacèutica va manipular les dades sobre un dels seus medicaments estrella, Zolgensma, per assegurar que sortís al mercat.





Segons informa el digital 'Vozpópuli', ara s'ha sabut que la filial de Novartis encarregada del desenvolupament del fàrmac --una teràpia genètica per a pacients d'atròfia muscular espinal (AME) - va manipular part de les dades lliurades a l'administració dels EUA encarregada d'avalar el medicament.









Perquè qualsevol tipus de fàrmac sigui aprovat per la FDA (Agència Nord-Americana del Medicament, en anglès), el fabricant ha de proporcionar infinitat de dades, informes i estudis sobre el mateix que incloguin tot tipus de detalls sobre els seus costos, el seu procés d'investigació i els seus beneficis per a la salut.





En particular, segons ha informat la FDA, les dades que van ser manipulats es refereixen a certs assaigs clínics amb animals previs als realitzats sobre pacients. De moment, l'agència ha assegurat que no té pensat retirar la teràpia del mercat, tot i que estudiaran a fons els fets per determinar si s'ha infringit algun delicte per part de la multinacional.





La sortida al mercat de Zolgensman va actuar com un impulsor en les accions de la companyia: les seves accions es van disparar en borsa per l'estimació que el fàrmac podria reportar a Novartis fins a 1.800 milions de dòlars anuals.