La tercera jornada d'aturades al Prat tampoc aconsegueix alterar la normalitat a l'aeroport

El Comitè de Vaga de Trablisa ha criticat l'actitud de l'empresa, d'Aena i de la Guàrdia Civil durant la seva protesta indefinida de 24 hores per reclamar millores laborals.









Després de dues jornades de completa normalitat i un començament de diumenge on les cues no s'han fet notar en els arcs de seguretat, el comitè d'empresa ha afirmat que Trablisa està sent la pitjor adjudicatària dels serveis de seguretat: "Almenys Eulen, finalment va complir amb nosaltres i amb els compromisos acordats", ha dit en al·lusió a la vaga anterior.





Els vaguistes han afegit que Trablisa "en dos anys s'embutxaca més de 100.000.000 d'euros, directament d'Aena, amb les diferents licitacions d'aeroports (uns 41.200.000 euros a Barcelona)".





I s'ha preguntat: "¿Es pot permetre provocar un conflicte només a Barcelona, mentint, enganyant i fent el que li ve en gana, sense cap tipus de conseqüència? Hi ha alguna cosa que se'ns escapa".





Acusen l'empresa de mentir-los, i de fer-ho amb la implicació d'organismes estatals, inclosa Aena, a la qual acusen que, "per la seva usura, és la veritable culpable de tots els conflictes constants" a l'Aeroport de Barcelona.





GUÀRDIA CIVIL





A més, el Comitè de Vaga es considera pressionat per la Guàrdia Civil durant la vaga: "Es pot entendre que s'utilitzi a la Guàrdia Civil en un conflicte laboral perquè exerceixin pressió sobre els treballadors?".





"És una funció de les forces de seguretat de l'estat, el participar al nostre entendre directament en un conflicte laboral?", Afegeixen els empleats.





El Comitè reitera el seu compromís de respectar "l'abusiu" 90% de serveis mínims i constata que les cues existents són les normals en un aeroport internacional, tot i que considera que a Barcelona es deuen al fet que l'aeroport s'ha quedat petit.





TERCERA JORNADA SENSE INCIDENTS





El tercer dia de vaga indefinida dels treballadors de seguretat de l'Aeroport de Barcelona ha avançat amb "relativa normalitat" durant la primera meitat del diumenge, han valorat fonts d'Aena.





El temps d'espera en el control d'equipatge ha estat de 10 a 15 minuts al llarg de tot el matí, amb alguns moments arribant fins als 20 minuts, un temps una mica per sobre de l'habitual en un cap de setmana d'agost.





Les mateixes fonts atribueixen l'augment del temps d'espera al 10% menys de treballadors en el filtre de seguretat, ja que els serveis mínims per a la vaga indefinida són del 90%.





Al llarg d'aquest diumenge passen uns 180.000 passatgers per l'Aeroport de Barcelona, 20.000 més que el dissabte, per la qual cosa la infraestructura està més transitada, encara que es registren menys cues que el divendres, quan van passar 185.000 passatgers durant el dia.