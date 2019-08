El Barça goleja el Nàpols abans d'iniciar LaLiga

El FC Barcelona va golejar (0-4) el Nàpols com a tancament de la pretemporada aquest dissabte al Michigan Stadium, en un assaig pensant ja en l'estrena a LaLiga Santander divendres vinent a San Mamés on van trobar joc i gols.









Els d'Ernesto Valverde van posar fi a l'últim tram de preparació en aquesta gira pels Estats Units que els va citar per partida doble amb els de Carlo Ancelotti. Després del 2-1 del dimecres a Miami, el Barça va millorar, sense caure en l'habitual relaxació de les segones parts de l'estiu, i el Nàpols va empitjorar.





Valverde va pensar ja en l'estrena de lliga, on Leo Messi sembla gairebé descartat per lesió, amb un trident que va respondre en atac. Dembélé va ser el més actiu, Griezmann va tornar a associar-se i donar solucions, aquesta vegada fent el seu primer gol amb el Barça, i Suárez va demostrar que no entén d'amistosos.