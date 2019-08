Donen d'alta 9 ferits en l'atropellament de Girona i una nena segueix a la UCI

Nou dels 10 ferits atropellats la nit del dissabte per un conductor que va perdre el control del seu vehicle a Girona han rebut l'alta aquest diumenge, però una nena de 4 anys segueix a la UCI Pediàtrica de l'hospital Josep Trueta de la ciutat.









El conductor té 18 anys, va obtenir el permís de conduir fa dos mesos i va donar negatiu en les proves d'alcohol i de drogues, segons un comunicat de la Policia Local, que investiga les causes.





L'atropellament va ocórrer poc abans de les 23.30 a la terrassa d'un local del barri de Sant Narcís, al carrer Riu Güell, quan el conductor va perdre el control, el vehicle es va desviar, va pujar a la vorera del carrer Remei i va parar a l'entrada del carrer Monturiol.





ELS MOSSOS VAN DESCARTAR UN ATEMPTAT







Els Mossos d'Esquadra van descartar que fos un atemptat, ja que es va confirmar que era un

accident de trànsit, i la Policia Local s'encarrega del cas.





Els ferits són set adults i tres menors: van traslladar a l'hospital Josep Trueta 8 dels ferits --cinc adults i tres menors-- i 2 adults a l'hospital Santa Caterina, a Salt --el conductor és un dels afectats--.





La nena que segueix hospitalitzada va sofrir politraumatismes i traumatisme cranioencefàlic, i va ser el seu pare qui la va portar amb cotxe a l'hospital.





MARTA MADRENAS





L'alcaldessa, Marta Madrenas, ha posat l'Ajuntament a la disposició dels ferits i de les seves famílies "per tot el que puguin necessitar en aquests moments".





També ha constatat que la Policia Local té oberta una investigació per aclarir les causes de l'accident: "Esperem tenir els resultats com més aviat millor".