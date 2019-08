El 12 d'agost es restableix l'accés per carretera a Andorra després de l'allau

Camions i busos ja podran circular dilluns a la frontera d'Andorra i Espanya després del despreniment de roques dissabte a la carretera general 1 (CG1) andorrana.





El cap de Govern del Principat, Xavier Espot, ho ha explicat aquest diumenge després de reunir-se amb la coordinació dels equips tècnics i els cossos de seguretat desplaçats a la zona, segons un comunicat del Govern d'Andorra.





Els vehicles pesats podran passar per la CG1 utilitzant el carril més proper al centre comercial, passant així un per un i coordinats per la Policia.





Els passatgers dels busos hauran de baixar per recórrer a peu el tram afectat per l'esllavissada, després de la qual cosa tornaran a pujar, un cop superada la zona.





Pel que fa als vehicles lleugers, podran seguir passant per la via habilitada a la part posterior del centre comercial.





CONSELL DE MINISTRES





El Govern farà el dilluns el Consell de Ministres extraordinari que va anunciar dissabte: el ministre d'Ordenació Territorial, Jordi Torres, sotmetrà a aprovació la declaració d'emergència, per agilitzar la contractació de totes les actuacions necessàries.





Entre elles destaca instal·lar des de dilluns fins dijous una paret de formigó, uns pilars metàl·lics i uns taulons a la zona afectada, per garantir la seguretat.





Espot ha dit que aquesta instal·lació possibilitarà restablir la normalitat de la circulació: "Estarem en disposició d'obrir tots els carrils de la CG1 en els dos sentits".





Per tant, ja no caldrà usar cap via alternativa habilitada, encara que el Govern adverteix que totes les actuacions estan subjectes a l'evolució meteorològica.