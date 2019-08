Tempestes d'estiu i forta baixada de temperatures a Catalunya a partir de dilluns

El temps inestable torna aquest dilluns 12 d'agost, a Espanya, amb una baixada general de temperatures al país, amb probabilitat de xàfecs i tempestes localment fortes a Catalunya (no es descarta en la resta de Pirineus) i intervals de vent fort a la vall de l'Ebre, Empordà, aquest de Balears i Canàries.









De fet, hi haurà avisos per diferents fenòmens en les quatre províncies de Catalunya, en tot l'arxipèlag canari i a l'illa balear de Menorca, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).





En concret, del Ferro, Fuerteventura, Gran Canària, La Gomera, Lanzarote, La Palma i Tenerife estaran en avís de nivell groc (risc) per vent, mentre que a Menorca s'ha decretat avís per rissagues. A Catalunya, tant Barcelona, Lleida, Tarragona i Girona tindran avisos per pluges i tempestes. Però a Girona també hi haurà avís per onades.





Segons especifica l'AEMET, durant la jornada es produiran xàfecs i tempestes a Catalunya, amb probabilitat de ser localment fortes i amb calamarsa, sense descartar que també ho siguin en altres punts de Pirineus.





En canvi, hi ha baixa probabilitat d'algun ruixat o tempesta en l'entorn de la Comunitat Valenciana i Balears.





Al nord de Galícia i àrea cantàbrica, estarà ennuvolat amb precipitacions, les quals seran més freqüents i intenses a l'extrem oriental, encara que aniran remetent durant la tarda.





Tampoc es descarta algun ruixat o tempesta vespertina a les serres de Múrcia i Almeria, mentre que es produiran intervals ennuvolats en zones dels sistemes Central i Ibèric i al nord de les Canàries. A la resta, predominaran els cels poc ennuvolats.





Pel que fa a les temperatures, les diürnes baixaran a la meitat oriental peninsular i Balears, i ascendiran a l'extrem oest. A la nit, els termòmetres experimentaran un descens.

Així, l'AEMET assenyala que "les temperatures quedaran per sota dels valors habituals en gran part del nord-oest, nord i centre peninsulars".





Finalment, el vent bufarà de l'oest al litoral andalús; serà de component nord a la resta, amb intervals de fort a l'Ebre, Empordà i est de les Balears, rolant a est al sud-est peninsular; i es produiran alisis forts o amb intervals de fort.