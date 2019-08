Macri pateix una derrota humiliant en les primàries argentines

El president de l'Argentina, Mauricio Macri, ha reconegut aquest diumenge que les eleccions primàries obligatòries celebrades aquest diumenge han estat "dolentes" per al seu partit, a l'espera de conèixer els primers resultats oficials.









"Hem tingut una mala elecció i això ens obliga, a partir de demà, a redoblar els esforços perquè a l'octubre aconseguim el suport que es necessita per continuar amb el canvi", ha indicat Macri després del tancament dels comicis. "En l'elecció d'octubre es va a definir tot. Escoltem el vot de la gent, creiem en la democràcia i en l'expressió del poble", ha asseverat.





En aquests comicis, el candidat Alberto Fernández (Frente de Todos), que porta en la seva llista a l'expresidenta Cristina Fernández de Kirchner com a vicepresidenta, ha rebut el 47,37% de vots enfront del 32,30% recaptat per Macri.





En no haver-se presentat rivals interns per cap dels partits, aquestes primàries es presenten com un gran sondeig nacional amb la vista posada en les eleccions presidencials que se celebraran a l'octubre.