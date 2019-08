Xina i EUA: De la guerra comercial al conflicte de les tecnologies

Tot va començar quan el president dels Estats Units va proclamar al desembre 2016, en començar el mandat, el seu objectiu de "America First" ( "Amèrica per sobre de tot"). Però després els arguments es van cobrir amb el patriotisme a ultrança, cosa que per als més radicals podia justificar les decisions més controvertides: es tractava de la "Seguretat Nacional". Segons el president Trump, durant massa anys el país havia patit abusos intolerables i ell no els podia tolerar.









