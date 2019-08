On treballen ara els ministres de Rajoy?

La llei estableix que els membres del Govern d'Espanya i altres alts càrrecs han d'esperar dos anys abans d'incorporar-se a empreses sobre les que van prendre decisions durant la seva etapa anterior per evitar conflictes d'interès.





No obstant això, fins a un terç del segon Executiu de Rajoy ja ha tornat al sector privat. Per aquest motiu els ministres de Rajoy hagin hagut de demanar un permís especial a l'Oficina de Conflictes d'Interessos, dependent del Ministeri de Política Territorial i Funció Pública i que compta amb 22 funcionaris. Al llarg de més d'una dècada, aquest departament amb prou feines ha vetat a una desena de sol·licitants.









Amb aquest "nihil obstat", quatre ministres de Rajoy han estat fitxats per assessories, auditores o despatxos d'advocats. Román Escolano, titular d'Economia, treballa ara per la consultora Llorente & Cuenca i l'auditora Ernst & Young (EY); Rafael Catalá, ministre de Justícia, treballa per a la casa d'apostes Codere; Íñigo de la Serna, ministre de Foment, a la consultora Amrop Seeliger i Conde; Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta, al despatx Cuatrecasas, i Fátima Báñez, ministra d'Ocupació, a la CEOE.





María Dolores de Cospedal va estar a punt d'entrar al despatx Hogan Lovells, però després de fer-se públiques les gravacions del cas Villarejo, es va incorporar al seu càrrec com a advocada de l'Estat al Tribunal Suprem.





El Tribunal de Comptes ja va denunciar en 2016 la laxitud amb la qual actuava aquest òrgan. L'òrgan auditor va detectar en el seu fiscalització que l'oficina no verificava la veracitat de les declaracions dels alts càrrecs i que mai sol·licitava dades addicionals a Seguretat Social i Hisenda malgrat tenir potestat per fer-ho.